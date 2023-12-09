МЗС України відреагувало на наміри росії провести президентські вибори на ТОТ

МЗС України відреагувало на наміри росії провести президентські вибори на ТОТ
Вчора, 8 грудня, ЦВК російської федерації оголосила про проведення 15-17 березня 2024 року чергових виборів президента росії. Зокрема, і на тимчасово окупованих територіях України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Українське Міністерство закордонних справ відреагувало на російську заяву і назвало проведення виборів президента росії на території України "незаконним та нікчемним", пише LB.ua.

"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним", – повідомили у Міністерстві.

Додали, що включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, є незаконними і поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента рф.

Тому Україна закликала міжнародну спільноту рішуче засудити намір росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції.

Також у Міністерістві нагадали іноземним спостерігачам, що за участь у псевдовиборах передбачена кримінальна відповідальність згідно із українським законодавством.

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Теги: Росія, Україна, війна
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