МЗС України відреагувало на наміри росії провести президентські вибори на ТОТ
09 грудень, 22:56
Вчора, 8 грудня, ЦВК російської федерації оголосила про проведення 15-17 березня 2024 року чергових виборів президента росії. Зокрема, і на тимчасово окупованих територіях України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Українське Міністерство закордонних справ відреагувало на російську заяву і назвало проведення виборів президента росії на території України "незаконним та нікчемним", пише LB.ua.
"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним", – повідомили у Міністерстві.
Додали, що включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, є незаконними і поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента рф.
Тому Україна закликала міжнародну спільноту рішуче засудити намір росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції.
Також у Міністерістві нагадали іноземним спостерігачам, що за участь у псевдовиборах передбачена кримінальна відповідальність згідно із українським законодавством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Українське Міністерство закордонних справ відреагувало на російську заяву і назвало проведення виборів президента росії на території України "незаконним та нікчемним", пише LB.ua.
"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним", – повідомили у Міністерстві.
Додали, що включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, є незаконними і поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента рф.
Тому Україна закликала міжнародну спільноту рішуче засудити намір росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції.
Також у Міністерістві нагадали іноземним спостерігачам, що за участь у псевдовиборах передбачена кримінальна відповідальність згідно із українським законодавством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна змушена перейти до оборони: контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року, – WSJ
09 грудень, 23:37
МЗС України відреагувало на наміри росії провести президентські вибори на ТОТ
09 грудень, 22:56
Блокада кордону: угорські перевізники також організують протест
09 грудень, 22:08