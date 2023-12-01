Офіс генпрокурора назвав компанію-виробника «шахедів», якими атакують Україну





Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише



"Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131", - йдеться в повідомленні.



Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран".



Водночас в листі немає висновків щодо ударних безпілотників інших типів, ймовірно, "Mohajer-6", "Італмас" та інших.



"Після проведення експертиз можна буде отримати відомості про застосування нових типів безпілотників, у тому числі "Італмас", чи інших. Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває", – вказано у листі.



На запитання щодо закордонних компонентів, які виявляють в дронах, прокуратура зазначила, що надіслала запити до 9 країн аби встановити шляхи постачання комплектуючих деталей. Перелік країн не уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс генпрокурора встановив, що ударні безпілотники типу "Shahed-131\136", якими росія обстрілює Україну, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише Українська правда. "Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131", - йдеться в повідомленні.Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран".Водночас в листі немає висновків щодо ударних безпілотників інших типів, ймовірно, "Mohajer-6", "Італмас" та інших."Після проведення експертиз можна буде отримати відомості про застосування нових типів безпілотників, у тому числі "Італмас", чи інших. Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває", – вказано у листі.На запитання щодо закордонних компонентів, які виявляють в дронах, прокуратура зазначила, що надіслала запити до 9 країн аби встановити шляхи постачання комплектуючих деталей. Перелік країн не уточнюється.

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