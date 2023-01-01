Блокада кордону: угорські перевізники також організують протест

Блокада кордону: угорські перевізники також організують протест
В асоціації угорських автоперевізників (MKFE) заявили, що з понеділка, 11 грудня, почнуть демонстрацію на прикордонному пункті пропуску «Загонь — Чоп». Протест, який відбуватиметься «подібно до того, як це зробили польські та словацькі водії», уже дозволили в поліції.

Про це йдеться в заяві асоціації, пише Громадське.

Мета демонстрації — привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до «серйозного впливу» угоди між Європейським Союзом та Україною.

Через лібералізацію вантажних перевезень, яку та передбачає, багато угорських підприємств опинились «у критичній ситуації», стверджують в асоціації.

Там також зазначають, що з часу укладення угоди, яка має «серйозні наслідки спотворення ринку», угорські перевізники послідовно протестували проти неї. Вони, зокрема, надсилали листи президентці та транспортним комісарам Єврокомісії.

Тепер перевізники вимагають переглянути угоду та відновити ліцензійні квоти для українсько-угорських перевезень.

В організації також закликали «шукати засоби, які можуть надати можливість на рівні держав-членів стримувати експансію українських перевізників».

Блокада на кордонах з Україною

Страйк польських перевізників триває вже більш ніж місяць. Станом на ранок 3 грудня в чергах на вʼїзд до України перебували понад 2,5 тисячі вантажівок.

Блокування триває на чотирьох пунктах пропуску. Найбільше вантажівок на пункті «Рава-Руська — Гребенне» — 850, ще по 600 — на «Краківець — Корчова» і «Медика — Шегині», а також 450 — на «Ягодин — Дорогуськ».

Словацькі перевізники також кілька разів оголошували про блокування руху на пунктах пропуску з Україною. Так, 1 грудня Спілка перевізників Словаччини блокувала рух вантажівок перед словацьким пунктом пропуску «Вишнє Німецьке», суміжним з українським пунктом пропуску «Ужгород».

Згодом рух для вантажівок розблокували, але потім знову заявили, що готові повністю заблокувати контрольно-пропускний пункт «Вишнє Німецьке — Ужгород», якщо не буде «альтернативи розв’язання ситуації».

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Теги: блокада, угорці
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