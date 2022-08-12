Воїну з волинської бригади просять посмертно присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 21:18
Рідні просять присвоїти звання Героя України воїну з волинської бригади Федору Стасюку посмертно.
Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.
"Прошу присвоїти звання Герой України (посмертно) хороброму захиснику нашої Батьківщини, військовослужбовцю ЗСУ солдату 14 ОМБР імені князя Романа Великого Стасюку Федору Олександровичу", - йдеться в повідомленні.
Федір Стасюк — житель села Кривиця Дубровицької громади, 1996 року народження. На захист України він став з 25 лютого 2022 року.
Військовслужбовець загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання на Куп`янському напрямку Харківської області.
Підтримати петицію, можна за ПОСИЛАННЯМ.
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Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.
"Прошу присвоїти звання Герой України (посмертно) хороброму захиснику нашої Батьківщини, військовослужбовцю ЗСУ солдату 14 ОМБР імені князя Романа Великого Стасюку Федору Олександровичу", - йдеться в повідомленні.
Федір Стасюк — житель села Кривиця Дубровицької громади, 1996 року народження. На захист України він став з 25 лютого 2022 року.
Військовслужбовець загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання на Куп`янському напрямку Харківської області.
Підтримати петицію, можна за ПОСИЛАННЯМ.
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