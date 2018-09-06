В селі на Волині знищили 600 літрів самогону

В селі на Волині знищили 600 літрів самогону
У селі Нуйно поліцейський офіцер громади ліквідував "самогону точку" та вилив близько 600 л закваски для виготовлення самогону.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

До поліції надійшла інформація про те, що житель села здійснює продаж самогону. Поліцейський офіцер громади Артур Федорович невідкладно здійснив виїзд за наданою інформацією та за місцем проживання зазначеної особи виявив близько 600 л самогону.

Це явно свідчило про те, що мешканець виготовив його не для власного споживання, а на реалізацію, що є порушенням закону та негативно впливає на ситуацію в селі загалом.
В селі на Волині знищили 600 літрів самогону

На власника домогосподарства складені адміністративні матеріали за ст. 176 КУпАП України (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення), а продукцію незаконного промислу знищено шляхом виливання на землю.

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Теги: Волинь, самогон, поліція
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