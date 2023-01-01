Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

В області – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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