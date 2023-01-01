На Волині у гаражі загорівся автомобіль, 52-річний чоловік отримав опіки
Сьогодні, 20:45
У селищі Маневичі ліквідували пожежу, що охопила гараж з автомобілем.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 18:16.
Надзвичайна подія трапилася на вулиці Слупачика в селищі Маневичі.
На місці події працювали рятувальники 13 ДПРЧ та пожежники двох підрозділів відомчої пожежної охорони.
Горіння локалізували о 18:58, ліквідували - о 19:34, крім того - запобігли поширенню горіння на розташовані поруч будівлі.
У власника гаража, чоловіка 1971 року народження, медики діагностували термічні опіки обох рук та гостру реакцію на стрес.
Від госпіталізації він відмовився.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 18:16.
Надзвичайна подія трапилася на вулиці Слупачика в селищі Маневичі.
На місці події працювали рятувальники 13 ДПРЧ та пожежники двох підрозділів відомчої пожежної охорони.
Горіння локалізували о 18:58, ліквідували - о 19:34, крім того - запобігли поширенню горіння на розташовані поруч будівлі.
У власника гаража, чоловіка 1971 року народження, медики діагностували термічні опіки обох рук та гостру реакцію на стрес.
Від госпіталізації він відмовився.
Причина пожежі встановлюється.
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