На Волині у гаражі загорівся автомобіль, 52-річний чоловік отримав опіки

На Волині у гаражі загорівся автомобіль, 52-річний чоловік отримав опіки
У селищі Маневичі ліквідували пожежу, що охопила гараж з автомобілем.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 18:16.

Надзвичайна подія трапилася на вулиці Слупачика в селищі Маневичі.
На місці події працювали рятувальники 13 ДПРЧ та пожежники двох підрозділів відомчої пожежної охорони.

Горіння локалізували о 18:58, ліквідували - о 19:34, крім того - запобігли поширенню горіння на розташовані поруч будівлі.

У власника гаража, чоловіка 1971 року народження, медики діагностували термічні опіки обох рук та гостру реакцію на стрес.

Від госпіталізації він відмовився.
На Волині у гаражі загорівся автомобіль, 52-річний чоловік отримав опіки

Причина пожежі встановлюється.
На Волині у гаражі загорівся автомобіль, 52-річний чоловік отримав опіки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, автомобіль, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїну з волинської бригади просять посмертно присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 21:18
На Волині у гаражі загорівся автомобіль, 52-річний чоловік отримав опіки
Сьогодні, 20:45
В селі на Волині знищили 600 літрів самогону
Сьогодні, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
Спомин про Героя. Волинянин пішов до війська у перший день Великої війни
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині горів будинок та легковий автомобіль На Волині горів будинок та легковий автомобіль
04 грудень, 11:30
На Волині згорів автомобіль. ФОТО На Волині згорів автомобіль. ФОТО
06 жовтень, 11:15
На Волині горіли два автомобілі. ФОТО На Волині горіли два автомобілі. ФОТО
18 липень, 09:28
На Волині горів автомобіль. ФОТО На Волині горів автомобіль. ФОТО
07 червень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїну з волинської бригади просять посмертно присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 21:18
 0
На Волині у гаражі загорівся автомобіль, 52-річний чоловік отримав опіки
Сьогодні, 20:45
 0
В селі на Волині знищили 600 літрів самогону
Сьогодні, 20:30
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Спомин про Героя. Волинянин пішов до війська у перший день Великої війни
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8