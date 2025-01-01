Біля Луцька водій авто на смерть збив 39-річного пішохода





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні вночі неподалік села Забороль. 49-річний водій, керуючи автомобілем Iveco Daily з причепом, скоїв наїзд на 39-річного пішохода, який рухався по проїзній частині. Від отриманих травм пішохід загинув на місці пригоди.



Встановлено, що водій був тверезий.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

