Волинянин отримав 10 років тюрми за спробу вбити майора поліції сокирою

Роману Я. за замах на вбивство правоохоронця. На вимогу предʼявити документи обвинувачений вдарив майора поліції кулаком у голову, а тоді замахнувся сокирою, проте потерпілий встиг схопити лезо рукою. За скоєне нападнику призначили десять років тюрми.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 14 листопада, інцидент стався 26 травня 2025 року в селі Ромашківка Луцького району. Поліцейський, перебуваючи при виконанні службових обов’язків, зупинив чоловіка для перевірки документів. Правоохоронець представився та показав службове посвідчення.



За даними слідства, обвинувачений був у стані алкогольного сп’яніння. Він вдарив поліцейського кулаком у голову, після чого дістав сокиру та замахнувся нею в область голови майора. Правоохоронець встиг відвернутися і підставив руку, тому удар припав по кисті. Постраждалий отримав легкі тілесні ушкодження.



Нападник не зміг довести свій намір до кінця через активний опір поліцейського. У суді він визнав провину та розкаявся.



Суддя Олександр Костюкевич визнав Романа Я. винним у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та призначив 9,5 років тюрми. Проте через невідбуте раніше покарання збільшив термін увʼязнення до десяти років. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.



