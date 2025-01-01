Волинянин отримав 10 років тюрми за спробу вбити майора поліції сокирою

Волинянин отримав 10 років тюрми за спробу вбити майора поліції сокирою
Ківерцівський районний суд Волинської області виніс вирок Роману Я. за замах на вбивство правоохоронця. На вимогу предʼявити документи обвинувачений вдарив майора поліції кулаком у голову, а тоді замахнувся сокирою, проте потерпілий встиг схопити лезо рукою. За скоєне нападнику призначили десять років тюрми.

Як йдеться у вироку від 14 листопада, інцидент стався 26 травня 2025 року в селі Ромашківка Луцького району. Поліцейський, перебуваючи при виконанні службових обов’язків, зупинив чоловіка для перевірки документів. Правоохоронець представився та показав службове посвідчення.

За даними слідства, обвинувачений був у стані алкогольного сп’яніння. Він вдарив поліцейського кулаком у голову, після чого дістав сокиру та замахнувся нею в область голови майора. Правоохоронець встиг відвернутися і підставив руку, тому удар припав по кисті. Постраждалий отримав легкі тілесні ушкодження.

Нападник не зміг довести свій намір до кінця через активний опір поліцейського. У суді він визнав провину та розкаявся.

Суддя Олександр Костюкевич визнав Романа Я. винним у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та призначив 9,5 років тюрми. Проте через невідбуте раніше покарання збільшив термін увʼязнення до десяти років. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

