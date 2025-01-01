Курс валют на 26 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 26 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 42,40 гривні. Змінилися й показники євро (додав 3 копійки) та злотого (додав 2 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,40 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,94 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,58 (+2 коп.)
