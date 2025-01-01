Понад 3 роки був у російському полоні: у Луцьку зустріли морпіха Владислава Григорчука

Владислава Григорчука. Він перебував у полоні з 2022 року.



Усі ці роки чекала на повернення додому сина мама Тетяна Григорчук. Як жінка розповіла



"Дочекалися сина нарешті. Чотири роки не був дома якраз. Богу дякувати, що живий, здоровий. Реабілітацію треба буде проходити", — каже Тетяна Григорчук.



Владислав підписав контракт у листопаді 2021 року разом із двоюрідним братом Віталієм, розповіла тітка звільненого з полону Наталія Шендрик.



"Сина мого звати було Віталій. Він загинув 11 квітня у 2022 році. Вони йшли, їхня бригада йшла на прорив. Вони попали під обстріл і дуже тяжке поранення отримав і так він загинув. Але моє серце вірить, може якесь буде чудо, я все-таки його чекаю і для мене він живий", — говорить жінка.



Дочекалась повернення з полону Владислава і його дівчина Наталія Ілиняк. Дівчина каже, що разом із мамою писала листи нареченому, коли він був у полоні.



Поспілкуватися з Владиславом Григорчуком Суспільному не вдалося, організатори зустрічі просили не турбувати захисника через його самопочуття.



28-річного морпіха обміняли 2-го жовтня, тоді в рамках чергового обміну повернулися 185 українських захисників, серед них — троє волинян.

