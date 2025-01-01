Понад 3 роки був у російському полоні: у Луцьку зустріли морпіха Владислава Григорчука

На Театральному майдані Луцька рідні, близькі, друзі та знайомі зустріли звільненого з російського полону у жовтні бійця 36-ї бригади морської піхоти Владислава Григорчука. Він перебував у полоні з 2022 року.

Усі ці роки чекала на повернення додому сина мама Тетяна Григорчук. Як жінка розповіла Суспільному, за ці роки раз в пів року отримувала листи від сина.

"Дочекалися сина нарешті. Чотири роки не був дома якраз. Богу дякувати, що живий, здоровий. Реабілітацію треба буде проходити", — каже Тетяна Григорчук.

Владислав підписав контракт у листопаді 2021 року разом із двоюрідним братом Віталієм, розповіла тітка звільненого з полону Наталія Шендрик.

"Сина мого звати було Віталій. Він загинув 11 квітня у 2022 році. Вони йшли, їхня бригада йшла на прорив. Вони попали під обстріл і дуже тяжке поранення отримав і так він загинув. Але моє серце вірить, може якесь буде чудо, я все-таки його чекаю і для мене він живий", — говорить жінка.

Дочекалась повернення з полону Владислава і його дівчина Наталія Ілиняк. Дівчина каже, що разом із мамою писала листи нареченому, коли він був у полоні.

Поспілкуватися з Владиславом Григорчуком Суспільному не вдалося, організатори зустрічі просили не турбувати захисника через його самопочуття.

28-річного морпіха обміняли 2-го жовтня, тоді в рамках чергового обміну повернулися 185 українських захисників, серед них — троє волинян.

