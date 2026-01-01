Корупційний скандал у Луцьку: Романа Бондарука закликають піти з посади керівника ДФТГ
Сьогодні, 16:52
У Луцьку закликають до відставки керівника добровольчого формування територіальної громади «Луцьк», депутата міської ради Романа Бондарука, якого підозрюють в корупції.
Про це йдеться у зверненні представниці Громадянського Руху «Свідомі» Алли Надточій, повідомляє Конкурент.
Зі слів Алли Надточій, особа, якій повідомлено про підозру у корупційному правопорушенні, не повинна очолювати добровольче формування.
«Роман Бондарук, якому суд обрав запобіжний захід із заставою 4 млн грн, має негайно піти з посади керівника ДФТГ БОР "Луцьк"», – наголошує вона.
Представниця «Свідомих» зауважує, що добровольче формування – це про:
довіру;
дисципліну;
захист громади.
«А не про хабарні справи, обшуки та скандали», – додає вона.
На думку Алли Надточій, очолювати ДФТГ мають ті, хто реально воював. Ветерани, які мають авторитет, досвід і знають ціну безпеки.
«У нашій громаді є люди, які повернулися з фронту і можуть гідно взяти на себе цю відповідальність», – говорить вона.
Окрім того, вважає представниця Громадянського Руху «Свідомі», потрібен відкритий аудит роботи формування: ресурси, підготовка, реальний стан справ.
«Закликаю керівництво міста та депутатів негайно вирішити це питання», – додає вона.
Коментарі 1
Людина з таким "досьє" на посаді ДФТГ? Це рівноцінно тому, що якби в храмі диякон був атеїстом. Або, скажімо, лисиця головним бухгалтером і по сумісництву комірником м'ясної комори в курнику.
