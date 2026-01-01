Корупційний скандал у Луцьку: Романа Бондарука закликають піти з посади керівника ДФТГ

У Луцьку закликають до відставки керівника добровольчого формування територіальної громади «Луцьк», депутата міської ради Романа Бондарука, якого підозрюють в корупції.

Про це йдеться у зверненні представниці Громадянського Руху «Свідомі» Алли Надточій, повідомляє Конкурент.

Зі слів Алли Надточій, особа, якій повідомлено про підозру у корупційному правопорушенні, не повинна очолювати добровольче формування.

«Роман Бондарук, якому суд обрав запобіжний захід із заставою 4 млн грн, має негайно піти з посади керівника ДФТГ БОР "Луцьк"», – наголошує вона.

Представниця «Свідомих» зауважує, що добровольче формування – це про:

  • довіру;

  • дисципліну;

  • захист громади.

    • «А не про хабарні справи, обшуки та скандали», – додає вона.

    На думку Алли Надточій, очолювати ДФТГ мають ті, хто реально воював. Ветерани, які мають авторитет, досвід і знають ціну безпеки.

    «У нашій громаді є люди, які повернулися з фронту і можуть гідно взяти на себе цю відповідальність», – говорить вона.

    Окрім того, вважає представниця Громадянського Руху «Свідомі», потрібен відкритий аудит роботи формування: ресурси, підготовка, реальний стан справ.

    «Закликаю керівництво міста та депутатів негайно вирішити це питання», – додає вона.


    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: Роман Бондарук
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 1
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Людина з таким "досьє" на посаді ДФТГ? Це рівноцінно тому, що якби в храмі диякон був атеїстом. Або, скажімо, лисиця головним бухгалтером і по сумісництву комірником м'ясної комори в курнику.
    Відповісти
    Вибір редактора
    Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
    Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
    130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Частина територій може не залишитись українською: Мерц про мирну угоду з Росією
    Сьогодні, 17:46
    Складання іспитів на права за $1500 на Волині: суд виніс вирок учаснику схеми
    Сьогодні, 17:23
    Корупційний скандал у Луцьку: Романа Бондарука закликають піти з посади керівника ДФТГ
    Сьогодні, 16:52
    На війні загинув Герой із Підгайцівської громади Микола Андрійчук
    Сьогодні, 16:35
    Фестиваль тюльпанів на Волині перенесли: у чому причина?
    Сьогодні, 16:10
    Медіа
    відео
    1/8