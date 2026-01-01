Корупційний скандал у Луцьку: Романа Бондарука закликають піти з посади керівника ДФТГ

Романа Бондарука, якого підозрюють в корупції.



Про це йдеться у зверненні представниці Громадянського Руху «Свідомі» Алли Надточій,



Зі слів Алли Надточій, особа, якій повідомлено про підозру у корупційному правопорушенні, не повинна очолювати добровольче формування.



«Роман Бондарук, якому суд обрав запобіжний захід із заставою 4 млн грн, має негайно піти з посади керівника ДФТГ БОР "Луцьк"», – наголошує вона.



Представниця «Свідомих» зауважує, що добровольче формування – це про:



довіру;

дисципліну;

захист громади.

«А не про хабарні справи, обшуки та скандали», – додає вона.



На думку Алли Надточій, очолювати ДФТГ мають ті, хто реально воював. Ветерани, які мають авторитет, досвід і знають ціну безпеки.



«У нашій громаді є люди, які повернулися з фронту і можуть гідно взяти на себе цю відповідальність», – говорить вона.



Окрім того, вважає представниця Громадянського Руху «Свідомі», потрібен відкритий аудит роботи формування: ресурси, підготовка, реальний стан справ.



«Закликаю керівництво міста та депутатів негайно вирішити це питання», – додає вона.





У Луцьку закликають до відставки керівника добровольчого формування територіальної громади «Луцьк», депутата міської ради, якого підозрюють в корупції.Про це йдеться у зверненні представниці Громадянського Руху «Свідомі» повідомляє Конкурент.Зі слів Алли Надточій, особа, якій повідомлено про підозру у корупційному правопорушенні, не повинна очолювати добровольче формування.«Роман Бондарук, якому, має негайно піти з посади керівника ДФТГ БОР "Луцьк"», – наголошує вона.Представниця «Свідомих» зауважує, що добровольче формування – це про:«А не про хабарні справи, обшуки та скандали», – додає вона.На думку Алли Надточій, очолювати ДФТГ мають ті, хто реально воював. Ветерани, які мають авторитет, досвід і знають ціну безпеки.«У нашій громаді є люди, які повернулися з фронту і можуть гідно взяти на себе цю відповідальність», – говорить вона.Окрім того, вважає представниця Громадянського Руху «Свідомі», потрібен відкритий аудит роботи формування: ресурси, підготовка, реальний стан справ.«Закликаю керівництво міста та депутатів негайно вирішити це питання», – додає вона.

