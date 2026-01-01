Складання іспитів на права за $1500 на Волині: суд виніс вирок учаснику схеми

Артему Г., який був учасником схеми незаконного складання іспитів на водійські права з використанням камер у ґудзиках. Обвинувачений займався продажем прихованої техніки, проте замість реального покарання отримав рік іспитового терміну.



Про це



Як йдеться у вироку від 16 квітня, Артем Г. був учасником схеми, що діяла у Рівненській, Волинській та Тернопільській областях. Зловмисники допомагали клієнтам складати іспити у сервісних центрах МВС за допомогою прихованої техніки.



Зокрема, у ґудзики одягу клієнтів вони вмонтовували відеокамери, щоб бачити запитання на екрані монітора, а правильні відповіді передавали через навушник. Вартість таких послуг сягала до 1500 доларів з людини.



Слідство встановило, що у липні 2025 року обвинувачений продав клієнтам спеціальні пристрої, замасковані у вигляді одягу з вбудованими камерами, мікрофонами та модулями передачі даних. Згідно з висновками експертиз, ці пристрої належать до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.



Під час складання іспитів у сервісному центрі МВС у Тернопільській області такі пристрої виявили та вилучили правоохоронці. У суді Артем Г. визнав свою вину та підтвердив обставини справи.



Суддя Сергій Наумов визнав Артема Г. винним за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконний збут і використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та призначив пʼять років позбавлення волі. Водночас звільнив його від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити.



Нагадаємо,



Слідчі дії відбулися за місцем роботи та проживання керівника регіонального сервісного центру МВС Павла Ковальчука, а також керівника територіального сервісного центру у селі Струмівка Володимира Шевчука.



Як повідомлялося тоді, ймовірно,









Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію