На війні загинув Герой із Підгайцівської громади Микола Андрійчук

Миколи Андрійчука.



Про це повідомляють на сторінці Підгайцівської територіальної громади.



Микола Леонідович Андрійчук служив солдатом, старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення. До лав захисників України він став у липні 2024 року.



Свій останній бій Герой прийняв 6 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожої атаки БПЛА. Йому було 41 рік.



У громаді висловлюють щирі співчуття дружині, рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Захисника.



«Вічна пам’ять і доземний уклін воїну», — йдеться у повідомленні.



Про час прибуття траурного кортежу та церемонію прощання з Героєм обіцяють повідомити додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя. Вічна шана та пам'ять!

Підгайцівська територіальна громада у скорботі — підтвердилася загибель жителя села Воротнів, військовослужбовця

