На війні загинув Герой із Підгайцівської громади Микола Андрійчук

Підгайцівська територіальна громада у скорботі — підтвердилася загибель жителя села Воротнів, військовослужбовця Миколи Андрійчука.

Про це повідомляють на сторінці Підгайцівської територіальної громади.

Микола Леонідович Андрійчук служив солдатом, старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення. До лав захисників України він став у липні 2024 року.

Свій останній бій Герой прийняв 6 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожої атаки БПЛА. Йому було 41 рік.

У громаді висловлюють щирі співчуття дружині, рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Захисника.

«Вічна пам’ять і доземний уклін воїну», — йдеться у повідомленні.

Про час прибуття траурного кортежу та церемонію прощання з Героєм обіцяють повідомити додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя. Вічна шана та пам'ять!

Коментарі 1
Царство Небесне!
