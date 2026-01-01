На війні загинув Герой із Підгайцівської громади Микола Андрійчук
Сьогодні, 16:35
Підгайцівська територіальна громада у скорботі — підтвердилася загибель жителя села Воротнів, військовослужбовця Миколи Андрійчука.
Про це повідомляють на сторінці Підгайцівської територіальної громади.
Микола Леонідович Андрійчук служив солдатом, старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення. До лав захисників України він став у липні 2024 року.
Свій останній бій Герой прийняв 6 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожої атаки БПЛА. Йому було 41 рік.
У громаді висловлюють щирі співчуття дружині, рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Захисника.
«Вічна пам’ять і доземний уклін воїну», — йдеться у повідомленні.
Про час прибуття траурного кортежу та церемонію прощання з Героєм обіцяють повідомити додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя. Вічна шана та пам'ять!
Про це повідомляють на сторінці Підгайцівської територіальної громади.
Микола Леонідович Андрійчук служив солдатом, старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення. До лав захисників України він став у липні 2024 року.
Свій останній бій Герой прийняв 6 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожої атаки БПЛА. Йому було 41 рік.
У громаді висловлюють щирі співчуття дружині, рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Захисника.
«Вічна пам’ять і доземний уклін воїну», — йдеться у повідомленні.
Про час прибуття траурного кортежу та церемонію прощання з Героєм обіцяють повідомити додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя. Вічна шана та пам'ять!
Коментарі 1
Царство Небесне!
Вибір редактора
Останні новини
Корупційний скандал у Луцьку: Романа Бондарука закликають піти з посади керівника ДФТГ
Сьогодні, 16:52
На війні загинув Герой із Підгайцівської громади Микола Андрійчук
Сьогодні, 16:35
Фестиваль тюльпанів на Волині перенесли: у чому причина?
Сьогодні, 16:10