Фестиваль тюльпанів на Волині перенесли: у чому причина?





Про це повідомили на сторінці організаторів «Квітоліс».



У дописі зазначається, що рішення ухвалили через погодні умови — цвітіння тюльпанів затримується, тому фестиваль не може розпочатися у заплановані терміни.



«ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ ПЕРЕНЕСЕНО! Нову дату ми повідомимо згодом. Дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні організаторів.



Про нову дату старту фестивалю повідомлять додатково.



Нагадаємо, порівняно з 2025 роком вартість квитків зросте на 50 грн.



Ціни на квитки:



дорослий — 300 грн;

дитячий (7—14 років) — 200 грн.

Пільговий квиток (за наявності відповідних документів) коштує 200 грн. Скористатись ним можуть:



пенсіонери;

люди з інвалідністю (2 група);

сімʼї військовослужбовців УБД та ЗСУ;

шкільні групи (1—11 клас) + супровід.

Безплатно відвідати поле можуть:



діти до 6 років;

діти-сироти до 16 років;

діти з інвалідністю до 18 років;

люди з інвалідністю (1 група).

Традиційний «Фестиваль тюльпанів» біля села Свидники Ковельського району цьогоріч мав стартувати 30 квітня, однак дату відкриття перенесли

