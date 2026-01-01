Фестиваль тюльпанів на Волині перенесли: у чому причина?
Сьогодні, 16:10
Традиційний «Фестиваль тюльпанів» біля села Свидники Ковельського району цьогоріч мав стартувати 30 квітня, однак дату відкриття перенесли.
Про це повідомили на сторінці організаторів «Квітоліс».
У дописі зазначається, що рішення ухвалили через погодні умови — цвітіння тюльпанів затримується, тому фестиваль не може розпочатися у заплановані терміни.
«ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ ПЕРЕНЕСЕНО! Нову дату ми повідомимо згодом. Дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні організаторів.
Про нову дату старту фестивалю повідомлять додатково.
Нагадаємо, порівняно з 2025 роком вартість квитків зросте на 50 грн.
Ціни на квитки:
дорослий — 300 грн;
дитячий (7—14 років) — 200 грн.
Пільговий квиток (за наявності відповідних документів) коштує 200 грн. Скористатись ним можуть:
пенсіонери;
люди з інвалідністю (2 група);
сімʼї військовослужбовців УБД та ЗСУ;
шкільні групи (1—11 клас) + супровід.
Безплатно відвідати поле можуть:
діти до 6 років;
діти-сироти до 16 років;
діти з інвалідністю до 18 років;
люди з інвалідністю (1 група).
