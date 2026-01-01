Фестиваль тюльпанів на Волині перенесли: у чому причина?
Традиційний «Фестиваль тюльпанів» біля села Свидники Ковельського району цьогоріч мав стартувати 30 квітня, однак дату відкриття перенесли.

Про це повідомили на сторінці організаторів «Квітоліс».

У дописі зазначається, що рішення ухвалили через погодні умови — цвітіння тюльпанів затримується, тому фестиваль не може розпочатися у заплановані терміни.

«ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ ПЕРЕНЕСЕНО! Нову дату ми повідомимо згодом. Дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні організаторів.

Про нову дату старту фестивалю повідомлять додатково.

Нагадаємо, порівняно з 2025 роком вартість квитків зросте на 50 грн.

Ціни на квитки:

  • дорослий — 300 грн;

  • дитячий (7—14 років) — 200 грн.

    • Пільговий квиток (за наявності відповідних документів) коштує 200 грн. Скористатись ним можуть:

  • пенсіонери;

  • люди з інвалідністю (2 група);

  • сімʼї військовослужбовців УБД та ЗСУ;

  • шкільні групи (1—11 клас) + супровід.

    • Безплатно відвідати поле можуть:

  • діти до 6 років;

  • діти-сироти до 16 років;

  • діти з інвалідністю до 18 років;

  • люди з інвалідністю (1 група).

    Вибір редактора
    Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
    Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
    130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Корупційний скандал у Луцьку: Романа Бондарука закликають піти з посади керівника ДФТГ
    Сьогодні, 16:52
    На війні загинув Герой із Підгайцівської громади Микола Андрійчук
    Сьогодні, 16:35
    Фестиваль тюльпанів на Волині перенесли: у чому причина?
    Сьогодні, 16:10
    Пільгове розмитнення авто 2026: хто зможе скористатися новими правилами
    Сьогодні, 15:50
    Шацька громада втратила Героя: на війні загинув Анатолій Івашин
    Сьогодні, 15:35
    Медіа
    відео
    1/8