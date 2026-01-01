Шацька громада втратила Героя: на війні загинув Анатолій Івашин

Шацька громада і вся Волинь у скорботі — на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Положеве, 2 червня 1995 року народження.Про це повідомили у Шацькій селищній раді.Анатолій народився у селищі Володимирець Рівненської області в багатодітній родині. Після смерті матері його взяла під опіку сестра, разом із якою він проживав у селі Положеве. Там закінчив 9 класів місцевої школи, здобув професійну військову освіту та розпочав трудову діяльність.1 травня 2024 року чоловік підписав контракт на військову службу та вступив до лав Збройних сил України. Після проходження базової підготовки служив у складі 100 окремої механізованої бригади, боронячи Україну на східному фронті.З 7 вересня 2024 року воїна вважали зниклим безвісти. Майже 19 місяців рідні не втрачали надії на його повернення, однак згодом стало відомо, що саме цього дня Анатолій загинув у бою поблизу села Залізне Донецької області. Загибель підтверджено за результатами ДНК-експертизи.У захисника залишилися син та сестра.У громаді висловлюють щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.