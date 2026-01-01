Шацька громада втратила Героя: на війні загинув Анатолій Івашин

Шацька громада втратила Героя: на війні загинув Анатолій Івашин
Шацька громада і вся Волинь у скорботі — на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Положеве Анатолій Івашин, 2 червня 1995 року народження.

Про це повідомили у Шацькій селищній раді.

Анатолій народився у селищі Володимирець Рівненської області в багатодітній родині. Після смерті матері його взяла під опіку сестра, разом із якою він проживав у селі Положеве. Там закінчив 9 класів місцевої школи, здобув професійну військову освіту та розпочав трудову діяльність.

1 травня 2024 року чоловік підписав контракт на військову службу та вступив до лав Збройних сил України. Після проходження базової підготовки служив у складі 100 окремої механізованої бригади, боронячи Україну на східному фронті.

З 7 вересня 2024 року воїна вважали зниклим безвісти. Майже 19 місяців рідні не втрачали надії на його повернення, однак згодом стало відомо, що саме цього дня Анатолій загинув у бою поблизу села Залізне Донецької області. Загибель підтверджено за результатами ДНК-експертизи.

У захисника залишилися син та сестра.

У громаді висловлюють щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

Вічна пам’ять і слава Герою.

Шацька громада втратила Героя: на війні загинув Анатолій Івашин

Царство Небесне
