Шацька громада втратила Героя: на війні загинув Анатолій Івашин
Сьогодні, 15:35
Шацька громада і вся Волинь у скорботі — на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Положеве Анатолій Івашин, 2 червня 1995 року народження.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Анатолій народився у селищі Володимирець Рівненської області в багатодітній родині. Після смерті матері його взяла під опіку сестра, разом із якою він проживав у селі Положеве. Там закінчив 9 класів місцевої школи, здобув професійну військову освіту та розпочав трудову діяльність.
1 травня 2024 року чоловік підписав контракт на військову службу та вступив до лав Збройних сил України. Після проходження базової підготовки служив у складі 100 окремої механізованої бригади, боронячи Україну на східному фронті.
З 7 вересня 2024 року воїна вважали зниклим безвісти. Майже 19 місяців рідні не втрачали надії на його повернення, однак згодом стало відомо, що саме цього дня Анатолій загинув у бою поблизу села Залізне Донецької області. Загибель підтверджено за результатами ДНК-експертизи.
У захисника залишилися син та сестра.
У громаді висловлюють щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
Вічна пам’ять і слава Герою.
Коментарі 1
Царство Небесне
