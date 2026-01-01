Дитячий табір на Світязі за 20 тисяч: що пропонує Nester House Camp





Табір діятиме на базі Nester House у селі Світязь. Як зазначають організатори, формат передбачає «повне занурення» дітей у атмосферу літа – з активностями на природі, спілкуванням та командною взаємодією.



Програму формують згідно з віком дитини. Є варіанти для трьох вікових категорій: 7-10 років, 11-14 років, 15-18 років.



У 2026 році заплановано три заїзди:



12–21 червня (9 ночей),

7–14 липня (7 ночей),

9–17 серпня (8 ночей).

Вартість участі становить 20 тисяч гривень.



Програма табору включає не лише стандартні ігри та спорт, а й ширший набір занять.



Зокрема, дітям пропонують арт- і кулінарні майстер-класи (приготування піци, суші, десертів), творчі заняття (малювання, ліплення, виготовлення прикрас і ляльок-мотанок), а також інтелектуальні тренінги та ігри.



Передбачені комунікаційні заняття з коучем, під час яких діти вчитимуться взаємодіяти в команді та розкривати свої сильні сторони.



Серед активностей – купання в озері, катання на катамаранах, сапах і байдарках, екскурсії територією Шацького національного парку, походи, відвідування мотузкового парку «Верхолаз».



Також заплановані спортивні змагання, квести, анімаційні програми та вечірні заходи – дискотеки, перегляди фільмів і спільні активності.



Окрему увагу приділяють творчій складовій: діти готують власні номери та виступи, які презентують наприкінці зміни під час звітного концерту. За задумом організаторів, це має допомогти розкрити таланти та додати впевненості.



У таборі передбачене чотириразове харчування (сніданок, обід, полуденок і вечеря), а також оздоровчі процедури, зокрема купання та відпочинок біля води.



Організатори наголошують на безпечних і комфортних умовах перебування дітей.



На озері Світязь влітку 2026 року організовують дитячий табір-інтенсив Nester House Camp, який поєднує активний відпочинок із розвитком навичок та творчими заняттями.

