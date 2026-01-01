Дитячий табір на Світязі за 20 тисяч: що пропонує Nester House Camp
Сьогодні, 15:20
На озері Світязь влітку 2026 року організовують дитячий табір-інтенсив Nester House Camp, який поєднує активний відпочинок із розвитком навичок та творчими заняттями.
Табір діятиме на базі Nester House у селі Світязь. Як зазначають організатори, формат передбачає «повне занурення» дітей у атмосферу літа – з активностями на природі, спілкуванням та командною взаємодією.
Програму формують згідно з віком дитини. Є варіанти для трьох вікових категорій: 7-10 років, 11-14 років, 15-18 років.
У 2026 році заплановано три заїзди:
12–21 червня (9 ночей),
7–14 липня (7 ночей),
9–17 серпня (8 ночей).
Вартість участі становить 20 тисяч гривень.
Програма табору включає не лише стандартні ігри та спорт, а й ширший набір занять.
Зокрема, дітям пропонують арт- і кулінарні майстер-класи (приготування піци, суші, десертів), творчі заняття (малювання, ліплення, виготовлення прикрас і ляльок-мотанок), а також інтелектуальні тренінги та ігри.
Передбачені комунікаційні заняття з коучем, під час яких діти вчитимуться взаємодіяти в команді та розкривати свої сильні сторони.
Серед активностей – купання в озері, катання на катамаранах, сапах і байдарках, екскурсії територією Шацького національного парку, походи, відвідування мотузкового парку «Верхолаз».
Також заплановані спортивні змагання, квести, анімаційні програми та вечірні заходи – дискотеки, перегляди фільмів і спільні активності.
Окрему увагу приділяють творчій складовій: діти готують власні номери та виступи, які презентують наприкінці зміни під час звітного концерту. За задумом організаторів, це має допомогти розкрити таланти та додати впевненості.
У таборі передбачене чотириразове харчування (сніданок, обід, полуденок і вечеря), а також оздоровчі процедури, зокрема купання та відпочинок біля води.
Організатори наголошують на безпечних і комфортних умовах перебування дітей.
Реєстрація:за посиланням.
Вибір редактора
Останні новини
Шацька громада втратила Героя: на війні загинув Анатолій Івашин
Сьогодні, 15:35
Дитячий табір на Світязі за 20 тисяч: що пропонує Nester House Camp
Сьогодні, 15:20
У Волинській ОВА представили нового керівника транспорту та озвучили зміни в перевезеннях
Сьогодні, 15:00
«На щиті» на Волинь повертається Герой Іван Фіщук
Сьогодні, 14:35