«На щиті» на Волинь повертається Герой Іван Фіщук

Іваном Фіщуком.



Про це поінформував Віктор Регешук.



Кортеж із тілом Героя орієнтовно прибуде до рідного дому за адресою вул. Маневицька, 3 близько 11:00. О 11:40 процесія пішою ходою вирушить вулицею Центральною до храму Казанської Божої Матері.



О 12:30 від церкви похоронна процесія прямуватиме вулицями Шевченка та Лесі Українки до місцевого кладовища, де відбудеться поховання.



Жителів громади закликають гідно та з шаною провести воїна в останню земну дорогу.



Солдат Іван Фіщук, 11 листопада 1992 року народження, був жителем села Розничі. До лав Збройних сил України його призвали 8 липня 2024 року.







Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Захисника. Вічна пам’ять Герою.

Солдат Іван Фіщук, 11 листопада 1992 року народження, був жителем села Розничі. До лав Збройних сил України його призвали 8 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Курській області він зник безвісти 22 вересня 2024 року . Згодом, згідно з постановою про ідентифікацію тіла, підтвердили його загибель у той же день. Воїн до останнього залишався вірним присязі та мужньо виконував свій обов'язок у бою за Україну.

