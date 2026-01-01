«На щиті» на Волинь повертається Герой Іван Фіщук

У селі Розничі Колківської громади 28 квітня відбудеться прощання із загиблим військовослужбовцем Іваном Фіщуком.

Про це поінформував Віктор Регешук.

Кортеж із тілом Героя орієнтовно прибуде до рідного дому за адресою вул. Маневицька, 3 близько 11:00. О 11:40 процесія пішою ходою вирушить вулицею Центральною до храму Казанської Божої Матері.

О 12:30 від церкви похоронна процесія прямуватиме вулицями Шевченка та Лесі Українки до місцевого кладовища, де відбудеться поховання.

Жителів громади закликають гідно та з шаною провести воїна в останню земну дорогу.

Солдат Іван Фіщук, 11 листопада 1992 року народження, був жителем села Розничі. До лав Збройних сил України його призвали 8 липня 2024 року.

Під час виконання бойового завдання в Курській області він зник безвісти 22 вересня 2024 року. Згодом, згідно з постановою про ідентифікацію тіла, підтвердили його загибель у той же день. Воїн до останнього залишався вірним присязі та мужньо виконував свій обов’язок у бою за Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Захисника. Вічна пам’ять Герою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Іван Фіщук, На щиті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Царство Небесне!
Відповісти
