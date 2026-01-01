Підтвердилася загибель Героя з Волині Івана Фіщука
25 квітня, 21:15
Підтвердили загибель Героя Івана Фіщука з Колківської громади.
Про це повідомили на сторінці громади.
Солдат Фіщук Іван Данилович, 11.11.1992 року народження, житель села Розничі, був призваний на військову службу 08.07.2024 року. Під час виконання бойового завдання в Курській області він зник безвісти 22.09.2024 року.
Згідно з постановою про ідентифікацію тіла підтверджено, що Герой загинув 22.09.2024 року, залишаючись вірним військовій присязі, мужньо виконуючи свій обов’язок у бою за Україну.
Про дату та час зустрічі траурного кортежу буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
