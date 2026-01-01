Підтвердилася загибель Героя з Волині Івана Фіщука

Підтвердили загибель Героя Івана Фіщука з Колківської громади.

Про це повідомили на сторінці громади.

Солдат Фіщук Іван Данилович, 11.11.1992 року народження, житель села Розничі, був призваний на військову службу 08.07.2024 року. Під час виконання бойового завдання в Курській області він зник безвісти 22.09.2024 року.

Згідно з постановою про ідентифікацію тіла підтверджено, що Герой загинув 22.09.2024 року, залишаючись вірним військовій присязі, мужньо виконуючи свій обов’язок у бою за Україну.

Про дату та час зустрічі траурного кортежу буде повідомлено додатково.

Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
