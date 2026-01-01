У Будинку офіцерів у Луцьку вітер повибивав шибки





«Вікна відкрилися у четвер (23 квітня — mm) через сильний вітер. Вони були пошкоджені ще раніше, тому під час поривів скло випало», — пояснив Михайло Василишин.



З його слів, частину вікон вже зачинили, а решту закривають плівкою. Скло, яке розлетілося територією, також прибирають.



Що далі



Наразі на об’єкті тривають підготовчі роботи до ремонту.



Цього року у період з травня по серпень на території планують відремонтувати центральний, лівий та правий корпуси будівлі, зокрема:



відремонтувати 110 вікон (ще 4 вітражні);



облаштувати фасад і дах.



«З понеділка розпочнемо покриття центрального корпусу бляхою, а приблизно за два тижні демонтуємо дах лівого і правого корпусів», — зазначив підрядник.



Нагадаємо, будівлю колишнього Будинку офіцерів на вулиці Винниченка, 8 планують реставрувати під сучасний простір Музей науки. Загальна вартість робіт на 3 роки — 128 млн грн.



Будівля є одним із корпусів Луцького національного технічного університету. Крім цього, вона має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Цьогоріч з бюджету Луцька виділили 10 млн грн на ремонт Будинку офіцерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

