У Будинку офіцерів у Луцьку вітер повибивав шибки
25 квітня, 22:12
У Луцьку в одному з корпусів Будинку офіцерів після сильного вітру відчинилися та частково пошкоджені вікна. На території — розкидане скло.
«Вікна відкрилися у четвер (23 квітня — mm) через сильний вітер. Вони були пошкоджені ще раніше, тому під час поривів скло випало», — пояснив misto.media представник підприємства «Вельт Кепітал», яке ремонтує будівлю, Михайло Василишин.
З його слів, частину вікон вже зачинили, а решту закривають плівкою. Скло, яке розлетілося територією, також прибирають.
Що далі
Наразі на об’єкті тривають підготовчі роботи до ремонту.
Цього року у період з травня по серпень на території планують відремонтувати центральний, лівий та правий корпуси будівлі, зокрема:
відремонтувати 110 вікон (ще 4 вітражні);
облаштувати фасад і дах.
«З понеділка розпочнемо покриття центрального корпусу бляхою, а приблизно за два тижні демонтуємо дах лівого і правого корпусів», — зазначив підрядник.
Нагадаємо, будівлю колишнього Будинку офіцерів на вулиці Винниченка, 8 планують реставрувати під сучасний простір Музей науки. Загальна вартість робіт на 3 роки — 128 млн грн.
Будівля є одним із корпусів Луцького національного технічного університету. Крім цього, вона має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Цьогоріч з бюджету Луцька виділили 10 млн грн на ремонт Будинку офіцерів.
«Вікна відкрилися у четвер (23 квітня — mm) через сильний вітер. Вони були пошкоджені ще раніше, тому під час поривів скло випало», — пояснив misto.media представник підприємства «Вельт Кепітал», яке ремонтує будівлю, Михайло Василишин.
З його слів, частину вікон вже зачинили, а решту закривають плівкою. Скло, яке розлетілося територією, також прибирають.
Що далі
Наразі на об’єкті тривають підготовчі роботи до ремонту.
Цього року у період з травня по серпень на території планують відремонтувати центральний, лівий та правий корпуси будівлі, зокрема:
відремонтувати 110 вікон (ще 4 вітражні);
облаштувати фасад і дах.
«З понеділка розпочнемо покриття центрального корпусу бляхою, а приблизно за два тижні демонтуємо дах лівого і правого корпусів», — зазначив підрядник.
Нагадаємо, будівлю колишнього Будинку офіцерів на вулиці Винниченка, 8 планують реставрувати під сучасний простір Музей науки. Загальна вартість робіт на 3 роки — 128 млн грн.
Будівля є одним із корпусів Луцького національного технічного університету. Крім цього, вона має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Цьогоріч з бюджету Луцька виділили 10 млн грн на ремонт Будинку офіцерів.
