Водійку, яка збила оленя Бориса, позбавили прав

Заборонив керувати транспортом на один рік Зарічненський районний суд водійці, яка, за даними слідства, збила оленя Бориса на Рівненщині. Інцидент стався у березні. Тоді у тварини діагностували травму ноги та рану на голові.Згідно з рішенням Зарічненського районного суду за 3 квітня, водійку, яка за даними правоохоронців, збила автомобілем оленя Бориса у березні 2026 року та поїхала з місця події, позбавили права керування транспортними засобами на один рік. Йдеться про 28-річну жительку Зарічного."Пояснила, що 23.03.2026 року у вечірню пору їхала з увімкненими фарами. В автомобілі разом з нею перебувала її дитина. Поблизу будинку №225 по вулиці Центральній у селище Зарічне на проїжджу частину раптово вибіг олень, уникнути наїзду їй не вдалось. Вказала, що удар не був сильний, дитина у машині навіть нічого не зрозуміла. З місця ДТП поїхала, бо злякалась", — йдеться в постанові.У тексті також зазначено, що жінка пояснила: шкодує про вчинене, просить суворо не карати і застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу.У рішенні вказали, що результат огляду на стан сп`яніння — негативний. На водійку наклали штраф в розмірі 425 гривень за керування авто без чинного страхового полісу.У постанові суд визначив: основне стягнення — позбавлення права керування на один рік, додатково жінка має сплатити судовий збір 665,6 гривень.Як інформувало раніше Суспільне, повідомлення про інцидент отримали 23 березня приблизно о 19:15 від 57-річного жителя Зарічного. Той розповів, що на вулиці Центральній невідомий водій наїхав на оленя та зник."Тварина, яку місцеві жителі назвали Борисом, є своєрідним талісманом для мешканців Зарічного. Олень отримав травми, однак загрози життю немає. Він перебуває під наглядом єгеря", – зазначали в поліції.Поліцейські встановили, що до вказаної ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар:"Кермувальниця пояснила працівникам поліції, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання".Під час перевірки встановили, що водійка була твереза.