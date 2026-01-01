Під час пошукових досліджень на Волині знайшли людські останки часів Другої світової війни





Їх законсервували і чекають дозволу на ексгумацію, розповів секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам’яті Святослав Шеремета, передає



З його слів, у складі спільної експедиції працюють представники польського "Інституту Національної пам'яті", підприємства "Волинські старожитності". Перед пошуковими роботами цю територію перевірили вибухотехніки. Група фахівців Українського Інституту Національної пам'яті дивиться за проведенням робіт.



"Це є надзвичайно важливо, тому що в попередні роки, коли проводилися такі дослідження, після результатів було різне бачення, як польської, так і української сторони щодо результатів, щодо кількості останків", — каже Святослав Шеремета.



За планом, який представила польська сторона, фахівці мають провести дослідження орієнтовно у восьми місцях, розказує історик інституту Національної пам’яті Польщі Кшиштоф Шварґжик. Пошукові роботи саме націй території розпочалися 21 квітня та триватимуть до 30 квітня.



"Нашим завданням, польської пошукової експедиції, є віднайдення могил загиблих поляків. Це певний етап наших досліджень, а не завершення. Будемо робити все, аби отримати згоду на ексгумацію, яка дозволить потім ідентифікувати останки загиблих, щоб повернути їхні імена та прізвища, а згодом поховати", — каже історик інституту Національної пам’яті Польщі Кшиштоф Шварґжик.



Зі слів секретаря Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам’яті Святослава Шеремети, зараз пошукові роботи ведуться на двох локаціях. На одній з них знайшли людські останки. Зараз складно сказати, скільки їх, щоб підтвердити їхню кількість, вік, стать — потрібно провести екзгумаційні дослідження.



Розкопки на цій території проводяться не вперше, каже Святослав Шеремета. Вони були тут у 90-ті роки, в 2011 році, в 2015 році та в інших роках.



"У 2011 році була дискусія щодо кількості останків. Зараз я дуже сподіваюся, що такої дискусії не буде. У попередні роки загиблих знаходили як в селі Воля-Островецька, так і в селі Островки. Скільки вже знайдено? Я не готовий зараз сказати, бо, на превеликий жаль, того часу польська сторона не надала українській звіти про проведення попередніх робіт", — говорить Святослав Шеремета.



Мешканці найближчого до Островків та Волі Островецької села розповідають про події 1943 року зі слів очевидців, яких уже немає в живих. Галина Романюк каже, дідусь чоловіка Володимир Романюк розказував багато історій.



"По розказах дідуся, то як спалили. Як ото вже та була ворожнеча. Їм були і підказки в церкві, але ж не всі спаслися", — говорить жінка.



Олені Коц — 86 років. Жінка пригадує розповіді мами про Другу світову війну.



"Що я вам за Островки можу розказати. Жили дружно. Був там костьол на Острівках. А полячка одна якась у мого дядька в лютому переховувалася, в сінові, а потім якось там її вночі вже перевели туда в Польщу. Отаке то було. А жили зразу дружно. Якось одне з другими і у овечки пасли, і все ходили. А що сталося, не знаю", — розповідає Олена Коц.



Директор Любомльського краєзнавчого музею Олександр Остапюк каже, що за весь період ексгумації у цьому районі точну кількість встановлених осіб порахувати не можна.



"Захоронення проводило українське населення, бо поляків вже не було. Німецька влада і УПА, які ще потім підходили, місцеве населення заставляли. На польських кладовищах не було можливості возити. Там по тих місцях практично, де вони були вбиті, там їх закопали. Але до цього часу не знають всіх місць", — говорить Олександр Остапюк.



Зараз місце, де фахівці знайшли людські рештки, законсервували, тобто — присипали землею. Тільки після оформлення усіх документів, відповідного рішення Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам’яті, фахівці проведуть експертизу, дослідження і поховання. Експедиція триватиме до кінця квітня. Місце перепоховання знайдених людських решток поки невідоме, ймовірно, це буде меморіал колишнього села Островки, каже секретар комісії з увічненням пам’яті Святослав Шеремета.



Довідково: наприкінці серпня 1943 року (в ніч з 28 на 29 серпня, за іншими даними – 30 серпня) Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, переважна частина мешканців сіл трагічно загинула, а самі села були спалені.



Що відомо про Волинську трагедію



Як пише Український інститут національної пам'яті, соціально-етнічне протистояння між українцями й поляками в роки Другої світової війни та перші повоєнні роки було підігріте нацистським та комуністичним тоталітарними режимами, щоб послабити польське й українське підпілля. Водночас сприяла зростанню міжнаціональної ворожнечі й тривала дискримінаційна політика у міжвоєнній Польській Республіці, до якої належали західноукраїнські землі. У 1930 році за наказом Пілсудського почалася пацифікація, яка супроводжувалася арештами, побиттями, вбивствами українців за етнічною ознакою.



Волинська трагедія — етнічні чистки українців і поляків, які відбулися під час нацистської окупації в 1943–1944 роках. Українська повстанська армія протидіяла Армії Крайовій в умовах партизанської боротьби, що спричиняла жертви серед цивільного населення як поляків, так і українців. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.

