Негайне членство неможливе. Мерц запропонував план зближення України з ЄС

Канцлер Німеччинизаявив, що Україна має активніше інтегруватися в процеси Європейського Союзу, однак її швидкий вступ до блоку на цьому етапі неможливий.Про це повідомляє Deutsche Welle.Після саміту лідерів ЄС у Нікосії Мерц зазначив, що питання негайного вступу України до Євросоюзу зараз не розглядається. За його словами, такий сценарій найближчим часом нереалістичний."Усім зрозуміло, що негайний вступ України до ЄС, звичайно, неможливий", - зазначив Мерц.Водночас канцлер наголосив на необхідності поглиблення взаємодії України з європейськими інституціями.Йдеться про тіснішу участь у роботі структур ЄС і поступове включення в окремі напрямки політики залежно від прогресу реформ.Як приклад він допустив можливість участі президента України в засіданнях Європейської ради без права голосу.Мерц також виступив за запуск усередині Євросоюзу окремого процесу, спрямованого на поетапне зближення України з блоком.За його словами, кінцевою метою залишається повноцінне членство, однак для цього необхідні проміжні етапи."Важливо, щоб це зближення зараз також прискорило переговори про вступ і стало мостом до майбутнього повного членства", - наголосив він.Канцлер додав, що обговорював цей підхід із президентом Україниостанніми днями.