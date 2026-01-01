У Ковелі військового засудили до 5 років ув’язнення за побиття начальника





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 20 квітня, пише



За матеріалами справи, 17 грудня 2024 року солдат, перебуваючи у військовій частині, в умовах воєнного стану наніс кілька ударів головному сержанту під час конфлікту біля місця для куріння на території частини. Потерпілий на той момент виконував службові обов’язки чергового та мав військові знаки розрізнення.



Суд встановив, що обвинувачений діяв умисно, усвідомлював статус потерпілого як начальника за військовим званням та завдав йому легких тілесних ушкоджень — забій м’яких тканин і вушної раковини. Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч.4 ст.405 Кримінального кодексу України — насильницькі дії щодо начальника, вчинені в умовах воєнного стану.



Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі. Початок строку відбування покарання визначено з моменту фактичного затримання після набрання вироком законної сили.

На Волині судили військовослужбовця, який під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні вчинив насильство щодо старшого за званням військовослужбовця.

