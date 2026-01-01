Чи планують переносити стелу загиблих воїнів із Театрального майдану у Луцьку: що відомо

Після допису секретарки Луцької міської ради Катерини Шкльоди про можливе перенесення стели загиблих воїнів із Театрального майдану у Луцьку на іншу локацію, у соцмережах виникла хвиля обговорень.







Позиція громадськості



Фотостенд у центрі Луцька зі знімками Героїв Небесної сотні поставили у дистопаді 2014 року. Його встановили згідно із розпорядженням тодішнього Луцького міського голови Миколи Романюка. Зініціював створення стели лучанин, учасник луцького Євромайдану Ігор Алєксєєв.



"Абсолютно спонтанно з'явилась ідея, бо в Києві з'явились такі плакати. Ірина Мельник луцька фотографка, займалася тоді пошуком фотографій, монтажем. Ми підігнали сюди машину, повісили на стяжки. І на ранок вона вже висіла", — пригадує Ігор Алексєєв.



Через кілька місяців фотобанер зняли — на його місці, за домовленістю із міською владою, поставили нову стелу зі світлинами загиблих героїв, говорить Ігор Алєксєєв.



"Ми досягнули угоди, що вони знімають цей банер, переносять його в краєзнавчий музей, а на його місце ставлять, тоді планувався меморіал такий невеличкий. 99% людей, яких я знаю, навіть думки не допускають, що це повинно перестати бути місцем пам'яті", — зазначив Ігор Алексєєв.



Мама загиблого військовослужбовця, заступниця голови Волинського осередку громадської організації "Об'єднання матерів і дружин захисників України" Алла Климюк говорить, що місце стели — на Театральному майдані Луцька.



"Моя думка щодо перенесення даної стели є негативною. Театральний майдан — це найбільший потік людей. Хотілося б, щоб якнайбільше людей бачило наших героїв, щоб подивилися їм в очі і бачили завдяки кому вони мають сьогодні більш-менш мирне майбутнє", — каже Алла Климюк.



Розміщена стела в центрі Луцька на Театральному майдані — тут щодня великий потік людей. За 12 років війни фотостенд постійно оновлювали, зараз його довжина — понад 22 метри.



Позиція ветеранських організацій



Директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський каже, що взагалі піднімались питання щодо вшанування героїв, як на глобальному, системному рівні, бо на сьогодні дуже багато є тимчасових рішень, навіть той самий фотостенд, який є тимчасовою конструкцією.



"Фотостенд постійно доставляється, там доклеюють то QR коди, то ще щось, тобто, люди шукають шляхи якось вшанування. Рік тому вже проходило обговорення серед родин і дійсно було визначено, що до кінця війни жодних змін чи перенесення не повинно бути", — каже Олег Кобилинський.



Директор комунальної установи "ХАБ ветеран" Тарас Сасовський каже, що міська рада не має на меті робити будь-які зміни місця розташування даного фотостенду.



"Я вважаю, що такі зміни повинні або бути ініційовані сім'ями загиблих наших лучан, або проходити обговорення і погодження з сім'ями загиблих воїнів" — додає Тарас Сасовський.



Зі слів секретаря Ради ветеранів при Луцькій міській раді Олега Кобилинського, на Театральному майдані планують незабаром створити також Алею пам’яті безвісти зниклих.



Позиція секретаря Луцької міської ради



Обговорення і дискусія у соцмережах про розміщення фотостенду розпочалися після допису секретарки Луцької міської ради Катерини Шкльоди про можливе перенесення стели на меморіальний комплекс "Вічна слава". Це питання обговорювалось на Раді ветеранів.



"Через те, що допис, який писала я на сторінці, кілька разів скорочувався, інформація вийшла, погоджуюся, трішки викривленою, за що дуже прошу вибачення, в першу чергу, в родин загиблих", — говорить серкретар Луцької міської ради.



Зі слів секретарки Луцькради Катерини Шкльоди, усі питання щодо перенесення або оновлення фотостенду будуть обговорюватися під час зустрічі із родинами загиблих. Також це питання піднімалось й на Раді ветеранів, але не в тому ключі, в якому було сприйнято суспільством, додає Катерина Шкльода.



З її слів, на раді ветеранів обговорювали питання можливого розширення фотостенду та його видозміни, для цього будуть проводити конкурс.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію