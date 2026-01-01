Де у Луцьку найдешевше і найдорожче орендувати житло





Журналісти



У центральній частині Луцька традиційно - найвищі ціни на оренду житла. Основний вплив мають розташування, попит та наявність новобудов, які формують верхній ціновий сегмент ринку. Зокрема, ціни тут коливаються від 12 до 20 тисяч гривень.



Ціна на однокімнатні квартири у житловому комплексі «Яровиця» залишається однією з найвищих у місті. За даними оголошень, оренда житла тут становить 18 000–20 000 гривень.



На проспекті Волі оренда квартир також досить висока. Однокімнатні квартири площею 33–34 м² здаються приблизно за 14 000 гривень на місяць. Двокімнатна квартира площею 50 м² у цьому районі коштує близько 16 500 гривень.



У районі вулиці Привокзальної ціни залишаються на рівні центральної частини міста. Однокімнатна квартира площею 48 м² вартуватиме клієнтам приблизно 20 000 гривень. Двокімнатна квартира площею 70 м² у цьому ж районі також коштує близько 20 000 гривень.



На проспекті Грушевського оренда однокімнатної квартири площею 31 м² становить приблизно 12 000 гривень на місяць. На Київському майдані трикімнатна квартира площею 65 м² здається приблизно за 14 000 гривень.



У спальних мікрорайонах Луцька ціни на оренду житла дещо нижчі, однак вони також залежать від площі квартири та стану житла.



У 33-му мікрорайоні однокімнатна квартира площею 40 м² здається приблизно за 12 500 гривень. Двокімнатна квартира площею 54 м² у цьому ж районі коштує близько 13 000 гривень на місяць.



На вулиці Конякіна трикімнатна квартира площею 80 м² здається приблизно за 14 000 гривень. На вулиці Кравчука двокімнатна квартира площею 56 м² коштує приблизно 12 500 гривень, тоді як трикімнатна квартира площею 70 м² здається за 16 000 гривень.



На 40-му мікрорайоні однокімнатна квартира площею 36 м² здається приблизно за 10 000 гривень. Двокімнатна квартира площею 58 м² коштує приблизно 12 800 гривень, тоді як квартира площею 71 м² може коштувати до 22 000 гривень.



У 55-му мікрорайоні однокімнатні квартири площею 43–46 м² здаються приблизно за 12 000–14 000 гривень. Двокімнатна квартира площею 52 м² коштує близько 19 000 гривень.



Усе ж, в деяких районах міста оренда житла залишається більш доступною.



На проспекті Відродження однокімнатна квартира площею 35 м² здається приблизно за 9 000 гривень. Двокімнатна квартира площею 45 м² коштує близько 15 000 гривень, тоді як трикімнатна квартира площею 67 м² здається приблизно за 13 000 гривень.



На вулиці Рівненській однокімнатні квартири площею 30–45 м² здаються приблизно за 9 000–10 000 гривень.



У районі ЛПЗ однокімнатні квартири площею 35–39 м² коштують приблизно 9 000–10 500 гривень. На проспекті Молоді двокімнатні квартири площею 48–52 м² здаються приблизно за 11 000–13 000 гривень.



Загалом аналіз оголошень показує, що вартість оренди житла у Луцьку значною мірою залежить від розташування квартири, її площі, стану ремонту та типу будинку. Найдорожчі варіанти розташовані у центральній частині міста та новобудовах, тоді як у спальних районах можна знайти більш доступні пропозиції. Вартість оренди в різних районах Луцька може відрізнятися майже вдвічі, навіть якщо площа квартир схожа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію