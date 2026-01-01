Курс на інновації: ЛНТУ відкриває факультет робототехніки

Луцький національний технічний університет продовжує курс на масштабну модернізацію та цифровізацію.Під час чергового засідання вченої ради було ухвалено рішення про створення двох нових факультетів, що відповідають сучасним запитам ринку праці та технологічному прогресу, йдеться на сайті вишу.Ключовою подією засідання стало створення факультету робототехніки та штучного інтелекту, а також факультету креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Ці структурні зміни покликані посилити підготовку фахівців у найбільш перспективних галузях глобальної економіки.Окрім розширення структури вишу, вчена рада затвердила низку оновлених та модернізованих освітніх програм. Нові навчальні плани розроблені з урахуванням сучасних стандартів, а для їх належного забезпечення було рекомендовано до друку серію нових підручників, посібників та наукових видань.Окремий вектор дискусії стосувався міжнародної інтеграції. Вчена рада підтримала реєстрацію нового міжнародного проєкту в межах програми Erasmus+.«Проєкт спрямований на розвиток університетської інфраструктури з акцентом на подвійну трансформацію. Це дозволить впроваджувати найсучасніші підходи до підготовки фахівців та інтегрувати європейський досвід у навчальний процес ЛНТУ», — наголосили під час засідання.Також було розглянуто організаційні питання, зокрема зміни у складі вченої ради університету. Загалом засідання продемонструвало конструктивний підхід до реалізації стратегії розвитку ЛНТУ як одного з провідних технічних вишів країни.