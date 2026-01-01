Біля супермаркета на Волині чоловік влаштував стрілянину: подробиці
25 квітня, 12:18
Ввечері 24 квітня біля одного із супермаркетів у місті Володимир було чутно звук пострілу.
Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали чоловіка, у нього вилучили стартовий пістолет, розповіла в коментарі Суспільному речниця Нацполіції області Ольга Бузулук. Ніхто не травмувався.
На відео, яке поширюють у місцевих пабліках видно, що чоловік спілкувався з підлітками, підняв догори руку і здійснив постріл.
Подробиці інциденту в поліції пообіцяли прокоментувати пізніше.
