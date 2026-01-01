Біля супермаркета на Волині чоловік влаштував стрілянину: подробиці

Ввечері 24 квітня біля одного із супермаркетів у місті Володимир було чутно звук пострілу.

Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали чоловіка, у нього вилучили стартовий пістолет, розповіла в коментарі Суспільному речниця Нацполіції області Ольга Бузулук. Ніхто не травмувався.

На відео, яке поширюють у місцевих пабліках видно, що чоловік спілкувався з підлітками, підняв догори руку і здійснив постріл.

Подробиці інциденту в поліції пообіцяли прокоментувати пізніше.

Біля супермаркета на Волині чоловік влаштував стрілянину: подробиці
