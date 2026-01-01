Чи очікувати магнітні бурі 25 квітня: прогноз

На Землі 25 квітня очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабкому геомагнітному збуренню.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, у суботу на Землі магнітних бур не очікується.Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність – дуже низькою з ймовірністю спалахів С-класу.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – пояснюють у повідомленні.