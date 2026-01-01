На Волині помер від поранень військовослужбовець Володимир Павлюк

У Маневицькій громаді повідомили про смерть захисника України, який помер від отриманих поранень.Про це повідомив селищний головаВолодимир Павлюк народився у 1974 році в селі Велика Ведмежка. У січні 2024 року він став до лав Збройних Сил України. У нього залишилися донька Світлана та син Андрій. Також на захисті України перебували його брати Олександр і Анатолій.Прощання із військовослужбовцем відбудеться 25 квітня. Орієнтовно о 10:00 траурний кортеж вирушить від КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» вулицями Незалежності та Луцькою, далі – трасою М-07 до села Велика Ведмежка.Чин поховання проведуть у місцевому храмі, після чого воїна поховають на кладовищі рідного села.Жителів громади закликають сформувати «живий коридор» та віддати останню шану захиснику.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника.