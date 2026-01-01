На Волині помер від поранень військовослужбовець Володимир Павлюк
25 квітня, 09:15
У Маневицькій громаді повідомили про смерть захисника України Володимира Васильовича Павлюка, який помер від отриманих поранень.
Про це повідомив селищний голова Олександр Гаврилюк.
Володимир Павлюк народився у 1974 році в селі Велика Ведмежка. У січні 2024 року він став до лав Збройних Сил України. У нього залишилися донька Світлана та син Андрій. Також на захисті України перебували його брати Олександр і Анатолій.
Прощання із військовослужбовцем відбудеться 25 квітня. Орієнтовно о 10:00 траурний кортеж вирушить від КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» вулицями Незалежності та Луцькою, далі – трасою М-07 до села Велика Ведмежка.
Чин поховання проведуть у місцевому храмі, після чого воїна поховають на кладовищі рідного села.
Жителів громади закликають сформувати «живий коридор» та віддати останню шану захиснику.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Царство Небесне!
