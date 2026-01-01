Волинянин із захворюванням серця через суд скасував свою мобілізацію

Волинянин із захворюванням серця через суд скасував свою мобілізацію
Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка, якого взяли на військовий облік і мобілізували, попри непридатність до служ, пише zaxid.net.

Як йдеться у рішенні від 17 квітня, у 2007 році військово-лікарська комісія визнала позивача непридатним до служби в армії через хворобу. У матеріалах справи зазначено, що його виключили з військового обліку, відповідно до ст. 38 «А» Розкладу хвороб (Наказ МОУ №402), що стосується тяжких захворювань серцево-судинної системи. Відповідні дані внесли до державного реєстру у вересні 2025 року.

Втім, 26 грудня 2025 року чоловіка затримали та того ж дня мобілізували. Його направили до військової частини, де зарахували до списків особового складу.

У суді представники ТЦК пояснили, що попри наявну інформацію про непридатність волинянина автоматично взяли на військовий облік, а нова військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, після чого його мобілізували.

Водночас у військовій частині зазначили, що наказ про призов уже був виконаний після зарахування чоловіка до списків особового складу, а законодавство не передбачає його звільнення або виключення зі служби за рішенням суду, оскільки мобілізація є незворотною процедурою.

Суд дійшов висновку, що дії щодо взяття чоловіка на військовий облік і його призов були протиправними. Суддя Віктор Мачульський скасував наказ про мобілізацію та зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу.



Бідолаха ,не зрозумів ,що ВЛК хочуть хабар .
