На Волині судили матір за неналежний догляд дітей: як її покарали





Як встановив суд, жінка є матір’ю двох малолітніх дітей. Згідно з матеріалами справи, вона не забезпечувала належних умов для їхнього проживання, навчання та виховання. Факт порушення був зафіксований працівниками поліції та підтверджений актом обстеження умов проживання, поясненнями учасників справи та інформацією з навчальних закладів, пише



У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю. Також у матеріалах справи зазначено, що в період з 1 по 9 квітня 2026 року вона проходила лікування від алкогольної залежності.



Оцінивши обставини справи та дані про особу правопорушниці, суд дійшов висновку про можливість застосування найм’якшого адміністративного стягнення.



У підсумку суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 184 КУпАП та призначив їй покарання у виді попередження.

Маневицький районний суд 14 квітня 2026 року розглянув адміністративну справу, яка надійшла від відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, щодо місцевої жительки, яка ухилялася від виконання батьківських обов'язків.

