Без єдиного випускного: у школах Луцька визначили формат святкувань у 2026 році
Сьогодні, 13:50
Цьогоріч у школах Луцька не передбачено єдиного формату випускних заходів — кожен заклад самостійно визначає, чи проводити святкування та в якому форматі.
Про це журналістам ВСН повідомив очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
За його словами, навчальний рік традиційно завершиться останнім дзвоником 29–30 травня. Конкретна дата залежить від того, який графік обрано в школі — п’ятиденний або шестиденний навчальний тиждень.
Далі відбуватиметься вручення документів про освіту:
12 червня — свідоцтва про базову середню освіту (9 класи);
26 червня — свідоцтва про повну загальну середню освіту (11 класи).
Віталій Бондар зазначив, що окремого централізованого випускного для всіх шкіл не планують, а організація святкувань залишається на рівні адміністрацій закладів та батьків.
«У нас немає єдиного випускного як такого. Є останній дзвоник, є вручення документів про освіту. А далі — це вже рішення кожної школи та батьків: проводити чи не проводити святкування, де і в якому форматі».
Таким чином, випускний у 2026 році проходитиме в індивідуальному форматі для кожної школи, без загальноміських чи централізованих заходів.
