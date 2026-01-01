Без єдиного випускного: у школах Луцька визначили формат святкувань у 2026 році





Про це журналістам Віталій Бондар.



За його словами, навчальний рік традиційно завершиться останнім дзвоником 29–30 травня. Конкретна дата залежить від того, який графік обрано в школі — п’ятиденний або шестиденний навчальний тиждень.



Далі відбуватиметься вручення документів про освіту:



12 червня — свідоцтва про базову середню освіту (9 класи);

26 червня — свідоцтва про повну загальну середню освіту (11 класи).

Віталій Бондар зазначив, що окремого централізованого випускного для всіх шкіл не планують, а організація святкувань залишається на рівні адміністрацій закладів та батьків.



«У нас немає єдиного випускного як такого. Є останній дзвоник, є вручення документів про освіту. А далі — це вже рішення кожної школи та батьків: проводити чи не проводити святкування, де і в якому форматі».



Таким чином, випускний у 2026 році проходитиме в індивідуальному форматі для кожної школи, без загальноміських чи централізованих заходів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію