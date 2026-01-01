На Волині будують один із найбільших вітропарків: встановлять 32 турбіни. ФОТО





Про це повідомив народний депутат В’ячеслав Рубльов, який опублікував відповідний допис та фото з будівництва.



За його словами, масштаби проєкту вражають, а реалізація стане вагомим внеском у стабільність енергосистеми та розвиток екологічної енергетики в регіоні.



Нардеп зазначив, що проєкт уже приносить конкретну користь Волині. Зокрема, в межах будівництва прокладено понад 30 кілометрів нових доріг, які в майбутньому використовуватимуть місцеві мешканці та аграрії.



Також ідеться про значні інвестиції в область — сотні мільйонів гривень вкладає український бізнес, зокрема компанія OKKO Group. Це створення нових робочих місць та додаткові надходження до місцевих бюджетів.



Нагадаємо,



Окремо Рубльов наголосив на важливості таких об’єктів для енергобезпеки країни.



«Кожен такий вітряк — це наш захист від енергетичного терору ворога. Це децентралізація генерації, яку неможливо знищити одним ударом», — зазначив він.



З міркувань безпеки точну локацію будівництва не розголошують. Водночас підкреслюється, що нова вітрова електростанція працюватиме на забезпечення енергією українських домівок.



Нардеп подякував інвесторам і будівельникам за темпи реалізації та внесок у розвиток сучасної й енергонезалежної України.





група компаній ОККО достроково запустила в одному з районів Волині вітропарк потужністю 90 МВт

