На Волині будують один із найбільших вітропарків: встановлять 32 турбіни. ФОТО

На Волині триває будівництво одного з наймасштабніших об’єктів «зеленої» енергетики в області — вітрової електростанції на 32 турбіни.

Про це повідомив народний депутат В’ячеслав Рубльов, який опублікував відповідний допис та фото з будівництва.

За його словами, масштаби проєкту вражають, а реалізація стане вагомим внеском у стабільність енергосистеми та розвиток екологічної енергетики в регіоні.

Нардеп зазначив, що проєкт уже приносить конкретну користь Волині. Зокрема, в межах будівництва прокладено понад 30 кілометрів нових доріг, які в майбутньому використовуватимуть місцеві мешканці та аграрії.

Також ідеться про значні інвестиції в область — сотні мільйонів гривень вкладає український бізнес, зокрема компанія OKKO Group. Це створення нових робочих місць та додаткові надходження до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, група компаній ОККО достроково запустила в одному з районів Волині вітропарк потужністю 90 МВт.

Окремо Рубльов наголосив на важливості таких об’єктів для енергобезпеки країни.

«Кожен такий вітряк — це наш захист від енергетичного терору ворога. Це децентралізація генерації, яку неможливо знищити одним ударом», — зазначив він.

З міркувань безпеки точну локацію будівництва не розголошують. Водночас підкреслюється, що нова вітрова електростанція працюватиме на забезпечення енергією українських домівок.

Нардеп подякував інвесторам і будівельникам за темпи реалізації та внесок у розвиток сучасної й енергонезалежної України.


