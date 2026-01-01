На Волині будують один із найбільших вітропарків: встановлять 32 турбіни. ФОТО
Сьогодні, 14:20
На Волині триває будівництво одного з наймасштабніших об’єктів «зеленої» енергетики в області — вітрової електростанції на 32 турбіни.
Про це повідомив народний депутат В’ячеслав Рубльов, який опублікував відповідний допис та фото з будівництва.
За його словами, масштаби проєкту вражають, а реалізація стане вагомим внеском у стабільність енергосистеми та розвиток екологічної енергетики в регіоні.
Нардеп зазначив, що проєкт уже приносить конкретну користь Волині. Зокрема, в межах будівництва прокладено понад 30 кілометрів нових доріг, які в майбутньому використовуватимуть місцеві мешканці та аграрії.
Також ідеться про значні інвестиції в область — сотні мільйонів гривень вкладає український бізнес, зокрема компанія OKKO Group. Це створення нових робочих місць та додаткові надходження до місцевих бюджетів.
Нагадаємо, група компаній ОККО достроково запустила в одному з районів Волині вітропарк потужністю 90 МВт.
Окремо Рубльов наголосив на важливості таких об’єктів для енергобезпеки країни.
«Кожен такий вітряк — це наш захист від енергетичного терору ворога. Це децентралізація генерації, яку неможливо знищити одним ударом», — зазначив він.
З міркувань безпеки точну локацію будівництва не розголошують. Водночас підкреслюється, що нова вітрова електростанція працюватиме на забезпечення енергією українських домівок.
Нардеп подякував інвесторам і будівельникам за темпи реалізації та внесок у розвиток сучасної й енергонезалежної України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
