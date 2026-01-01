У Волинській ОВА представили нового керівника транспорту та озвучили зміни в перевезеннях

У Волинській області під час оперативної наради розглянули стан пасажирських перевезень та окреслили ключові кроки для покращення ситуації.Про це повідомили на сторінці Волинської обласної державної адміністрації.Т.в.о. начальника ОВАнаголосив, що доступність транспорту є базовою потребою жителів громад — можливістю дістатися до школи, лікарні, ЦНАПу чи вирішити щоденні справи.«Ми всі розуміємо складнощі, з якими сьогодні працюють перевізники. Але водночас маємо пам’ятати, що доступність транспорту – це базова потреба жителів наших громад», — підкреслив він.Під час наради також представили нового керівника відділу транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури —Серед основних проблем галузі назвали зростання вартості пального та запчастин, кадровий дефіцит і труднощі з бронюванням водіїв, адже більшість перевізників — приватні підприємці.Водночас уже визначено низку кроків для покращення ситуації: формування нового конкурсного комітету, оновлення маршрутної мережі, об’єднання прибуткових і менш рентабельних напрямків, впровадження GPS-трекерів на міжміських і приміських маршрутах та автоматизованої системи оплати проїзду.Під час обговорення також порушили конкретні проблеми громад — зокрема, відсутність рейсового транспорту в окремих населених пунктах Цуманської громади та недотримання графіків перевізниками у вихідні й святкові дні в Рожищенській громаді.Роман Романюк доручив оперативно реагувати на такі звернення та працювати з ними у встановленому порядку.«Якщо є проблема – має бути офіційне звернення. Профільний відділ відреагує, з’ясує ситуацію і разом шукаємо рішення», — зазначив він.Очільник області також наголосив на необхідності системного підходу, постійної комунікації з громадами та досягнення базової задоволеності жителів якістю перевезень.