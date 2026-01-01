У Волинській ОВА представили нового керівника транспорту та озвучили зміни в перевезеннях
Сьогодні, 15:00
У Волинській області під час оперативної наради розглянули стан пасажирських перевезень та окреслили ключові кроки для покращення ситуації.
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної державної адміністрації.
Т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк наголосив, що доступність транспорту є базовою потребою жителів громад — можливістю дістатися до школи, лікарні, ЦНАПу чи вирішити щоденні справи.
«Ми всі розуміємо складнощі, з якими сьогодні працюють перевізники. Але водночас маємо пам’ятати, що доступність транспорту – це базова потреба жителів наших громад», — підкреслив він.
Під час наради також представили нового керівника відділу транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури — Олександра Тарасюка. (Фото - Волинська обласна рада)
Серед основних проблем галузі назвали зростання вартості пального та запчастин, кадровий дефіцит і труднощі з бронюванням водіїв, адже більшість перевізників — приватні підприємці.
Водночас уже визначено низку кроків для покращення ситуації: формування нового конкурсного комітету, оновлення маршрутної мережі, об’єднання прибуткових і менш рентабельних напрямків, впровадження GPS-трекерів на міжміських і приміських маршрутах та автоматизованої системи оплати проїзду.
Під час обговорення також порушили конкретні проблеми громад — зокрема, відсутність рейсового транспорту в окремих населених пунктах Цуманської громади та недотримання графіків перевізниками у вихідні й святкові дні в Рожищенській громаді.
Роман Романюк доручив оперативно реагувати на такі звернення та працювати з ними у встановленому порядку.
«Якщо є проблема – має бути офіційне звернення. Профільний відділ відреагує, з’ясує ситуацію і разом шукаємо рішення», — зазначив він.
Очільник області також наголосив на необхідності системного підходу, постійної комунікації з громадами та досягнення базової задоволеності жителів якістю перевезень.
