Перевернута зупинка і пошкоджена автівка: на Волині вітер наробив лиха. ФОТО, ВІДЕО

На Волині пориви вітру завдали шкоди. У волинських містах вітер перевенув зупинку громадського транспорту і будівельні риштування.

Про це повідомляють у соцмережах.

Так, у телеграм-каналі "Вечірній Луцьк", в обласному центрі Волині на вулиці Січовій вітер повалив конструкції, на яких будівельники утеплювали будинок.

На фото видно, що будівельні конструкції розбили лобове скло автомобіля й пошкодили капот і верхню частину кузова.
У місті Нововолинськ поблизу гіпермаркету "Епіцентр" вітер перекинув зупинку громадського транспорту.



На території Волинської області вітер повалив дерева. На деяких дорогах лежать повалені дерева. На місця виїжджає служба автомобільних доріг.
Водіїв просять бути уважними.

Як відомо, волинян попереджали про стихійні метеорологічні явища.
Так, 26 квітня, в Луцьку та по області, очікуються пориви вітру 17-22 м/с. Рівень небезпечності I, жовтий

