Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна Сергія Смолярука
Сьогодні, 13:15
Війна продовжує забирати життя українських воїнів-захисників. Трагічна щвістка прийшла у Нововолинську громаду.
Про це повідомиви Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Сергія Смолярука, 1994 року народження. Він вважався зниклим безвісти, але після проведених досліджень визнаний загиблим 6 грудня 2024 року на Запоріжжі", йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіл і поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Царство Небесне!
Вибір редактора
Останні новини
Для підготовки до зими Україні треба 5,4 мільярда євро
Сьогодні, 14:39
Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна Сергія Смолярука
Сьогодні, 13:15