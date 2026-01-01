Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна Сергія Смолярука





Про це повідомиви Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Сергія Смолярука, 1994 року народження. Він вважався зниклим безвісти, але після проведених досліджень визнаний загиблим 6 грудня 2024 року на Запоріжжі", йдеться у дописі.



Інформація щодо прибуття тіл і поховання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна продовжує забирати життя українських воїнів-захисників. Трагічна щвістка прийшла у Нововолинську громаду.Про це повідомиви Нововолинський міський головаЕкспертиза ДНК підтвердила загибель Захисника, 1994 року народження. Він вважався зниклим безвісти, але після проведених досліджень визнаний загиблим 6 грудня 2024 року на Запоріжжі", йдеться у дописі.Інформація щодо прибуття тіл і поховання буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

