Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна Сергія Смолярука

Війна продовжує забирати життя українських воїнів-захисників. Трагічна щвістка прийшла у Нововолинську громаду.

Про це повідомиви Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Сергія Смолярука, 1994 року народження. Він вважався зниклим безвісти, але після проведених досліджень визнаний загиблим 6 грудня 2024 року на Запоріжжі", йдеться у дописі.

Інформація щодо прибуття тіл і поховання буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Царство Небесне!
