Для підготовки до зими Україні треба 5,4 мільярда євро





Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час виступу на міжнародній конференції Ukraine Energy Coordination Group Conference («Енергетичний Рамштайн»), передає кореспондент



«Наразі енергетична система України потребує додатково 6,5 гігавата потужностей. З них ми плануємо відновити 4,5 гігавати за рахунок ремонтів і додати ще близько 2 гігават завдяки розподіленій когенерації та відновлюваній енергетиці», - деталізував Шмигаль.



За його словами, для підготовки до наступної зими головним пріоритетом є активний захист енергетичної інфраструктури за підтримки партнерів.



«Йдеться про системи протиповітряної оборони, насамперед комплекси MIM-104 Patriot та ракети PAC-3 для захисту від балістичних загроз. Ми маємо успішний досвід знищення 100% крилатих ракет. Ми також маємо більш-менш успішний досвід перехоплення близько 90% або навіть більше дронів. Але ми досі не можемо перехоплювати балістичні ракети по всій території України. Тому активний захист за підтримки партнерів - пріоритет номер один», — наголосив він.



Шмигаль також зазначив, що Україні необхідно посилювати пасивний захист.



«Це бетонні укриття з екранами попереднього підриву для всіх енергетичних об’єктів. Це ще один тип захисту, який потрібно будувати. Це безперервна робота, адже такими конструкціями мають бути покриті всі енергетичні об’єкти», - сказав міністр.



За його словами, українські експерти вже обстежили вісім виведених з експлуатації теплових електростанцій у країнах Європи та визначили обладнання, яке можна передати Україні.



«Зараз ми переходимо до етапу фізичної доставки цього обладнання на пошкоджені енергетичні об’єкти. Логістика та демонтаж - важлива частина підтримки, якої ми потребуємо від партнерів», - зазначив міністр.



Він додав, що Україні також необхідно створити резерв обладнання для пришвидшення ремонтів. Наразі потреба в такому резерві оцінюється приблизно у 293 мільйони євро.



«Загалом Україні потрібно щонайменше 5,4 мільярда євро для реалізації необхідних заходів до початку холодного сезону», - підсумував Шмигаль.



Нагадаємо, конференція UECG, відома як «Енергетичний Рамштайн», об’єднує міжнародних партнерів для координації підтримки українського енергетичного сектору в умовах безперервних атак РФ.

Нагадаємо, конференція UECG, відома як «Енергетичний Рамштайн», об'єднує міжнародних партнерів для координації підтримки українського енергетичного сектору в умовах безперервних атак РФ.

