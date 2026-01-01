На війні загинув волинянин 39-річний волинянин Сергій Кіпень

Волинь знову отримала трагічну звістку про загибель на війні воїна-краянина.Про скорботну звістку повідомили у Самарівській громаді."З глибоким сумом повідомляємо, що 24 квітня 2026 року, під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, загинув житель с.Теребовичі (уродженець села Річиця) КІПЕНЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 27.06.1986 р.н. Ще одна непоправна втрата… Ще одне життя, обірване війною… Схиляємо голови у скорботі разом із рідними, близькими. Розділяємо ваш біль і підтримуємо у цей нестерпний час…", - йдеться у дописі на сторінці громади.Деталі про прибуття скорботного кортежу і похорон повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.