На війні загинув волинянин 39-річний волинянин Сергій Кіпень
Сьогодні, 15:36
Волинь знову отримала трагічну звістку про загибель на війні воїна-краянина.
Про скорботну звістку повідомили у Самарівській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 24 квітня 2026 року, під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, загинув житель с.Теребовичі (уродженець села Річиця) КІПЕНЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 27.06.1986 р.н. Ще одна непоправна втрата… Ще одне життя, обірване війною… Схиляємо голови у скорботі разом із рідними, близькими. Розділяємо ваш біль і підтримуємо у цей нестерпний час…", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Деталі про прибуття скорботного кортежу і похорон повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Коментарі 1
Царство Небесне!
До волейбольної збірної на підготовку до Ліги націй викликали волинянина та волинського зятя
Сьогодні, 16:38
На війні загинув волинянин 39-річний волинянин Сергій Кіпень
Сьогодні, 15:36
У Луцьку на автівку впало дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 15:23
Для підготовки до зими Україні треба 5,4 мільярда євро
Сьогодні, 14:39