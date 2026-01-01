Через сильний вітер без електроенергії залишилися 300 населених пунктів
Сьогодні, 15:57
26 квітня Волинську область накрили шквали 25-28 м/с. Через складні погодні умови станом на 13:00 знеструмлено 300 населених пунктів повністю, 70 частково.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Найбільше постраждали райони обслуговування Луцької (у т.ч. Горохівського відділення), Ковельської (Любомльського відділення), Володимирської та Камінь-Каширської філій. Час відновлення електропостачання залежить від складності пошкодження у вашому районі. Ситуація залишається складною, пориви вітру можуть спричиняти нові пошкодження.
Енергетики роблять усе можливе аби якнайшвидше усунути наслідки негоди. До ліквідації залучено 14 аварійно-відновлювальних бригад та 15 одиниць спеціалізованої техніки.
Енергетики закликають у жодному разі не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на 8 метрів і не намагатися самостійно усувати пошкодження.
Побачили аварійні ситуації – повідомте:
• 068 478 48 48 (Kyivstar);
• 095 478 48 48 (Vodafone);
• 0332 78 48 48;
• 0 800 21 01 31.
Останні новини
Перепади напруги і зламана техніка: скільки волинян звернулися за компенсацією до енергетиків
Сьогодні, 17:29
До волейбольної збірної на підготовку до Ліги націй викликали волинянина та волинського зятя
Сьогодні, 16:38
Через сильний вітер без електроенергії залишилися 300 населених пунктів
Сьогодні, 15:57
На війні загинув волинянин 39-річний волинянин Сергій Кіпень
Сьогодні, 15:36
У Луцьку на автівку впало дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 15:23