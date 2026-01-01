Через сильний вітер без електроенергії залишилися 300 населених пунктів

26 квітня Волинську область накрили шквали 25-28 м/с. Через складні погодні умови станом на 13:00 знеструмлено 300 населених пунктів повністю, 70 частково.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Найбільше постраждали райони обслуговування Луцької (у т.ч. Горохівського відділення), Ковельської (Любомльського відділення), Володимирської та Камінь-Каширської філій. Час відновлення електропостачання залежить від складності пошкодження у вашому районі. Ситуація залишається складною, пориви вітру можуть спричиняти нові пошкодження.Енергетики роблять усе можливе аби якнайшвидше усунути наслідки негоди. До ліквідації залучено 14 аварійно-відновлювальних бригад та 15 одиниць спеціалізованої техніки.Енергетики закликають у жодному разі не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на 8 метрів і не намагатися самостійно усувати пошкодження.Побачили аварійні ситуації – повідомте:• 068 478 48 48 (Kyivstar);• 095 478 48 48 (Vodafone);• 0332 78 48 48;• 0 800 21 01 31.