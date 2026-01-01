Перепади напруги і зламана техніка: скільки волинян звернулися за компенсацією до енергетиків





Про це



Причини коливань напруги і яка техніка може вийти з ладу

Через відключення світла та можливі коливання напруги ризикує зламатися енергоємна побутова техніка, яка залишається підключеною до мережі в момент включення світла. Відтак, енергетики радять після зникнення світла вимикати з розеток пральні машини, електрочайники, бойлери, електроплити та мікрохвильові печі.



Після відновлення електропостачання не рекомендується одночасно вмикати всі енергоємні електроприлади. Це потрібно робити почергово, орієнтовно через 15–30 хвилин після подачі напруги.



Також для додаткового захисту побутової техніки енергетики радять використовувати реле контролю напруги, пристрої захисту від перенапруги та стабілізатори напруги.



Серед основних причини можливих коливань напруги — значні пошкодження енергосистеми внаслідок російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни. Щоб убезпечити систему від розбалансування енергетики застосовують аварійні та планові відключення світла.



Порядок розгляду звернень

Енергетики розповіли, що звернення з питань компенсації на Волині мають поодинокий характер. Їх радять надсилати у письмовій або електронній формі. Термін розгляду — 30 днів.



У зверненні мають бути зазначені дата та час виникнення перепаду напруги, перелік майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок недотримання показників якості електропостачання. Окрім того, енергетики радять додавати суму збитків (квитанції, чеки).



Чому відмовляють заявникам у компенсації

Щодо трьох волинян, які звернулися до енергетиків по компенсацію за пошкоджену техніку, то у Волиньобленерго відповіли, що застосування графіків не є достатньою підставою для висновку про їх відповідальність за пошкодження конкретного прилада.



Також у відповіді на інформаційний запит зазначили, що чималу роль у ситуаціях із зіпсованою технікою відіграє стан внутрішньобудинкових мереж у багатоквартирних будинках.



"Оскільки "Волиньобленерго" забезпечує надання послуги лише до межі балансової належності, відповідальність за подальший розподіл електричної енергії всередині будинку несуть ОСББ, управитель, балансоутримувач або інша особа, відповідальна за утримання внутрішньобудинкових мереж", — кажуть енергетики.

Довідково: правила роздрібного ринку електроенергії в Україні, які визначають стандарти якості електропостачання, затверджені постановою НКРЕКП № 312. У разі відмови обленерго компенсувати збитки споживач має право звернутися зі скаргою до НКРЕКП та Держенергонагляду, а також подати позов до суду.

Від початку року троє волинян звернулися до енергетиків за компенсацією за побутову техніку, яка вийшла з ладу через різкі перепади напруги. Але жоден із них коштів не отримав.Про це Супільному у відповідь на інформаційний запит повідомили у "Волиньобленерго". Розбираємося, у яких випадках можна звертатися за компенсацією, що для цього потрібно і чому відмовили заявникам.

