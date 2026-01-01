Дружині загиблого нацгвардійця з Волині передали орден чоловіка. ФОТО

Дружині загиблого нацгвардійця Євгена Піндаса передали орден чоловіка.

Дружині загиблого передали орден «За мужність» ІІІ ступеня, - повідомляють у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Від початку повномасштабного вторгнення чоловік без вагань став на захист держави в лавах Національної гвардії України. Проявив рішучість і відповідальність, діючи з почуттям обов’язку, мужністю та відданістю Україні.
Виконуючи бойове завдання на Покроському напрямку 22 жовтня 2025 року солдат Євгеній Олегович Піндас загинув від удару ворожого FPV-дрона.

Відповідно до Указу Президента України №132 від 23 лютого 2026 року, за особисту мужність, виявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірне служіння Українському народові, солдата Євгенія Олеговича Піндаса нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Нагороду вдові героя Аліні Назарчук передали офіцери Волинського підрозділу Національної гвардії України. Молитва за Героєм об’єднала всіх присутніх у спільному відчутті болю та глибокої шани до захисника України.
