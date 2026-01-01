Яка погода буде на Волині 27 квітня
26 квітня, 20:00
Волинські метеорологи повідомили, якою буде погода у Луцьку та на території Волинської області.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру гідрометерології.
Прогноз погоди на 27 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 4-6 км.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 10-12° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 4-6 км.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки 0-3°, вдень температура 7-12° тепла.
