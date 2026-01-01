Яка погода буде на Волині 27 квітня

Волинські метеорологи повідомили, якою буде погода у Луцьку та на території Волинської області.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру гідрометерології.

Прогноз погоди на 27 квітня

Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 4-6 км.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 10-12° тепла.

Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 4-6 км.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки 0-3°, вдень температура 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8