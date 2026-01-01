Яка погода буде на Волині 27 квітня





Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру гідрометерології.



Прогноз погоди на 27 квітня



Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 4-6 км.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 10-12° тепла.



Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 4-6 км.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки 0-3°, вдень температура 7-12° тепла.

