Бійці 110 ОМБр отримали потужні генератори від «Української команди»
26 квітня, 20:26
«Українська команда» передала бійцям 110 ОМБр партію генераторів.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Передали партію великих генераторів бійцям 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка. Ці хлопці з початку повномасштабного вторгнення б’ють ворога на Донеччині», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що ця допомога дуже потрібна на передовій.
«Нашим захисникам вкрай потрібні автономні джерела живлення. Упевнений: наша підтримка допоможе цим героям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя», - сказав Палатний.
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала різним військовим підрозділам вже кілька сотень генераторів та зарядних станцій. Також з початку повномасштабного вторгнення захисники отримали від волонтерів понад 4000 безпілотників різних типів, понад 100 автівок та багато іншого обладнання.
