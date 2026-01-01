Бійці 110 ОМБр отримали потужні генератори від «Української команди»

«Українська команда» передала бійцям 110 ОМБр партію генераторів.Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Передали партію великих генераторів бійцям 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка. Ці хлопці з початку повномасштабного вторгнення б’ють ворога на Донеччині», - йдеться у повідомленні «Української команди».Керівник волонтерського штабунаголосив, що ця допомога дуже потрібна на передовій.«Нашим захисникам вкрай потрібні автономні джерела живлення. Упевнений: наша підтримка допоможе цим героям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя», - сказав Палатний.Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала різним військовим підрозділам вже кілька сотень генераторів та зарядних станцій. Також з початку повномасштабного вторгнення захисники отримали від волонтерів понад 4000 безпілотників різних типів, понад 100 автівок та багато іншого обладнання.