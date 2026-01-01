Залишив службу на пів року: на Волині судили військового





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть



У травні 2024 року Ярослава М. призвали на військову службу за мобілізацією. Однак за кілька тижнів уже старший солдат, не отримавши дозволу командира, самовільно залишив полігон військової частини. Він був відсутнім до грудня 2024-го.



Самовільне залишення місця служби військовослужбовцем кваліфікували як порушення статті 407 КК України.



На суді обвинувачений визнав провину і пояснив, що покинув частину через важку хворобу своєї дівчини, яка жила сама і потребувала постійного догляду. Просив суворо не карати, оскільки мав намір продовжувати службу у війську.



Суд врахував, що чоловік характеризується посередньо, є особою молодого віку, раніше притягався до криміналу за аналогічне правопорушення, однак був звільнений від кримінальної відповідальності.



Врахувавши тяжкість злочину, Феміда вирішила позбавити громадянина волі на п'ять років і три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад п'ять років отримав чоловік, який покинув військовий полігон без дозволу командира.Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть "Волинські новини" У травні 2024 рокупризвали на військову службу за мобілізацією. Однак за кілька тижнів уже старший солдат, не отримавши дозволу командира, самовільно залишив полігон військової частини. Він був відсутнім до грудня 2024-го.Самовільне залишення місця служби військовослужбовцем кваліфікували як порушення статті 407 КК України.На суді обвинувачений визнав провину і пояснив, що покинув частину через важку хворобу своєї дівчини, яка жила сама і потребувала постійного догляду. Просив суворо не карати, оскільки мав намір продовжувати службу у війську.Суд врахував, що чоловік характеризується посередньо, є особою молодого віку, раніше притягався до криміналу за аналогічне правопорушення, однак був звільнений від кримінальної відповідальності.Врахувавши тяжкість злочину, Феміда вирішила позбавити громадянина волі на п'ять років і три місяці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію