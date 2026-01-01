Студентка з Волині – серед переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу
Сьогодні, 18:22
Волинська студентка Анюта Веремійчик увійшла до числа призерів фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка.
Про це повідомили у ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ".
"Щирі вітання Анюті Веремійчик, студентці ІІ курсу, яка здобула диплом ІІІ ступеня у фінальному етапі ХVІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (викладач Любов Кравчик). Ваша перемога – це яскраве свідчення таланту, наполегливості та глибокої любові до українського слова. Ви гідно продовжуєте традиції, закладені Великим Кобзарем, збагачуючи нашу культуру, мову та духовність", - йдеться у дописі.
(Наказ МОНУ «Про нагородження переможців XVI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, які навчаються в закладах освіти України» від 17 квітня 2026 року № 651)
Про це повідомили у ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ".
"Щирі вітання Анюті Веремійчик, студентці ІІ курсу, яка здобула диплом ІІІ ступеня у фінальному етапі ХVІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (викладач Любов Кравчик). Ваша перемога – це яскраве свідчення таланту, наполегливості та глибокої любові до українського слова. Ви гідно продовжуєте традиції, закладені Великим Кобзарем, збагачуючи нашу культуру, мову та духовність", - йдеться у дописі.
(Наказ МОНУ «Про нагородження переможців XVI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, які навчаються в закладах освіти України» від 17 квітня 2026 року № 651)
Вибір редактора
Останні новини
Студентка з Волині – серед переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу
Сьогодні, 18:22
Перепади напруги і зламана техніка: скільки волинян звернулися за компенсацією до енергетиків
Сьогодні, 17:29
До волейбольної збірної на підготовку до Ліги націй викликали волинянина та волинського зятя
Сьогодні, 16:38
На війні загинув волинянин 39-річний волинянин Сергій Кіпень
Сьогодні, 15:36