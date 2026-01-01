Студентка з Волині – серед переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу

Анюта Веремійчик увійшла до числа призерів фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка.



Про це повідомили у ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ".



"Щирі вітання Анюті Веремійчик, студентці ІІ курсу, яка здобула диплом ІІІ ступеня у фінальному етапі ХVІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (викладач Любов Кравчик). Ваша перемога – це яскраве свідчення таланту, наполегливості та глибокої любові до українського слова. Ви гідно продовжуєте традиції, закладені Великим Кобзарем, збагачуючи нашу культуру, мову та духовність", - йдеться у дописі.



(Наказ МОНУ «Про нагородження переможців XVI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, які навчаються в закладах освіти України» від 17 квітня 2026 року № 651)

