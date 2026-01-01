До волейбольної збірної на підготовку до Ліги націй викликали волинянина та волинського зятя

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився зі складом на підготовку до сезону Ліги націй-2026. До заявки потрапив спортсмен з Волині та волинський зять.Про це повідомляє "Суспільне Спорт", посилаючись на національну Федерація з волейболу.У заявку увійшли 20 волейболістів, зокрема догравальник Олег Плотницький, який офіційно підтвердив повернення до національної команди, заявивши про наміри зіграти як у сезоні Ліги націй, так і на чемпіонаті Європи-2026.Так, до лав збірної із грецького "Панатінаікоса" викликали уродженця волинського села Мирне. Крім цього у складі збірної буде, який є волинським зятем, адже одружився із ковельською волейболісткою: Віталій Щитков ("Епіцентр-Подоляни"), Юрій Синиця ("Спортінг", Португалія), Сергій Євстратов ("Леви", Чехія)і: Олександр Бойко ("Калабрія Вібо Валентія", Італія), Василь Тупчій ("Барком-Кажани"), Максим Тонконог ("Фано", Італія): Ілля Ковальов ("Барком-Кажани"), Тимофій Полуян ("Мілон", Німеччина), Олег Плотницький ("Перуджа", Італія), Євген Кісілюк ("Рапід Бухарест", Румунія), Дмитро Янчук ("Панатінаїкос", Греція), Олександр Наложний ("Епіцентр-Подоляни")Блокуючі: Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава"), Максим Дрозд, Андрій Челеняк, Денис Велецький, Руслан Черватюк (усі — "Епіцентр-Подоляни"), Владислав Щуров ("Барком-Кажани")Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани"), Євген Бойко ("Решетилівка")Що відомо про склад України перед Лігою націй з волейболу?До складу збірної увійшли найрезультативніші волейболісти України в Лізі націй-2025: Дмитро Янчук, Василь Тупчій, Юрій Семенюк та Ілля Ковальов. Зокрема, Янчук заробив найбільше очок із "синьо-жовтих" (190), ставши сьомим найкращим волейболістом у турнірі за цим показником.Три українці також представляли свої клуби в Лізі чемпіонів, зокрема, Сергій Євстратов з чеськими "Левами" вибув з єврокубку в груповому раунді. Натомість клуби Семенюка та Плотницького "Проєкт Варшава" та "Перуджа" відповідно продовжують сезон у Лізі чемпіонів, де зійдуться між собою на старті Фіналу чотирьох у суботу, 16 травня.З українських клубів на тренувальний збір викликали 11 волейболістів, шестеро з них грають за "Епіцентр-Подоляни". Серед гравців клубу також три волейболіста збірної U20 — Андрій Челеняк, Денис Велецький та Руслан Черватюк. Ще один гравець (ліберо Євген Бойко) заграється за "Решетилівку", а чотири волейболісти виступають за львівських "Барком-Кажанів" у чемпіонаті польської Плюс-ліги.Василь Тупчій завершить сезон у складі п'ятиразових чемпіонів Румунії перед стартом Ліги націй з волейболуЧитати щеВасиль Тупчій завершить сезон у складі п'ятиразових чемпіонів Румунії перед стартом Ліги націй з волейболуТренувальний збір до Ліги націй з волейболу відбудеться в словенському Мариборі 2-18 травня. У його межах запланували два товариські матчі проти Хорватії (14-15 травня), а після табору — ще три на представницькому турнірі в Польщі проти болгарів, поляків і сербів.Україна вдруге поспіль змагатиметься на Лізі націй з волейболу. "Синьо-жовті" розпочнуть турнір із матчу проти Японії, що відбудеться в середу, 10 червня.