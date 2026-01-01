У Луцьку під час аварії травмувався мотоцикліст і неповнолітній пасажир. ФОТО

У Луцьку під час аварії травмувався мотоцикліст і неповнолітній пасажир. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 квітня, близько 21 години, на вулиці Конякіна у Луцьку.

Внаслідок зіткнення травмувалися двоє осіб, один із яких — неповнолітній, - повідомляють у поліції Волині.

30-річний водій Audi, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі мотоциклу Shineray, який рухався головною дорогою.
У Луцьку під час аварії травмувався мотоцикліст і неповнолітній пасажир. ФОТО

Унаслідок зіткнення травмувався 18-річний водій мотоцикла, його госпіталізували до медзакладу. Також травми отримав 17-річний пасажир мотоцикла, однак після надання медичної допомоги його не госпіталізовували.
У Луцьку під час аварії травмувався мотоцикліст і неповнолітній пасажир. ФОТО

За цим фактом слідчі вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна Сергія Смолярука
Сьогодні, 13:15
Перевернута зупинка і пошкоджена автівка: на Волині вітер наробив лиха. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 12:33
У Луцьку під час аварії травмувався мотоцикліст і неповнолітній пасажир. ФОТО
Сьогодні, 11:53
За добу українські воїни знищили 960 окупантів, 76 артсистем і 160 одиниць атвотехніки
Сьогодні, 11:12
На заході з Трампом озброєний чоловік відкрив вогонь
Сьогодні, 10:26
Медіа
відео
1/8