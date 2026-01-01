У Луцьку під час аварії травмувався мотоцикліст і неповнолітній пасажир. ФОТО
Сьогодні, 11:53
Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 квітня, близько 21 години, на вулиці Конякіна у Луцьку.
Внаслідок зіткнення травмувалися двоє осіб, один із яких — неповнолітній, - повідомляють у поліції Волині.
30-річний водій Audi, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі мотоциклу Shineray, який рухався головною дорогою.
Унаслідок зіткнення травмувався 18-річний водій мотоцикла, його госпіталізували до медзакладу. Також травми отримав 17-річний пасажир мотоцикла, однак після надання медичної допомоги його не госпіталізовували.
За цим фактом слідчі вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
