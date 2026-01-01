За добу українські воїни знищили 960 окупантів, 76 артсистем і 160 одиниць атвотехніки

Українські воїни систематично завдають шкоди російським окупантам. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Також ворог втратив п’ять бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 30 крилатих ракет, 2229 безпілотних літальних апаратів, 160 одиниць автомобільної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 325 650 (+960) осіб
танків – 11 892 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 463 (+5) од.
артилерійських систем – 40 711 (+76) од.
РСЗВ – 1 753 (+0) од.
засоби ППО – 1 354 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229) од.
крилаті ракети – 4 579 (+30) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 91 582 (+160) од.
спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.
Дані уточнюються.

