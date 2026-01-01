На війні загинув волинянин Сергій Марчук
Сьогодні, 09:45
Скорботні новини продовжують надходити в Нововолинську громаду. Війна забрала життя у молодого воїна з міста.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"19 квітня 2026 року на Донеччині загинув наш Захисник Сергій Марчук, 1992 року народження. Житель Нововолинська", йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіл і поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Коментарі 1
Царство Небесне!
