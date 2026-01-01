На війні загинув волинянин Сергій Марчук





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"19 квітня 2026 року на Донеччині загинув наш Захисник Сергій Марчук, 1992 року народження. Житель Нововолинська", йдеться у дописі.



Інформація щодо прибуття тіл і поховання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

