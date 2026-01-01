На війні загинув волинянин Сергій Марчук

На війні загинув волинянин Сергій Марчук
Скорботні новини продовжують надходити в Нововолинську громаду. Війна забрала життя у молодого воїна з міста.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"19 квітня 2026 року на Донеччині загинув наш Захисник Сергій Марчук, 1992 року народження. Житель Нововолинська", йдеться у дописі.

Інформація щодо прибуття тіл і поховання буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Царство Небесне!
Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу українські воїни знищили 960 окупантів, 76 артсистем і 160 одиниць атвотехніки
Сьогодні, 11:12
На заході з Трампом озброєний чоловік відкрив вогонь
Сьогодні, 10:26
На війні загинув волинянин Сергій Марчук
Сьогодні, 09:45
Ситуація на фронті станом на ранок, 26 квітня
Сьогодні, 09:00
Була загроза життю: судили маму підлітка з Волині, який напився до критичного стану
Сьогодні, 08:20
